Google ve Facebook çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiğini duyurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19'ile mücadele etmek için aşı çalışmaları devam ederken, hala milyonlarca insan aşı yaptırmadı.

ABD'nin birçok eyaletinde Delta varyantı bağlantılı vakalarda artış yaşanırken, aşı oranlarının düşük olduğu eyaletlerde vakaların büyük ölçüde yükselmesi şirketleri de harekete geçirdi.

Google, Facebook ve Lyft gibi teknoloji şirketleri, ofise dönen çalışanlarına aşı zorunluluğu getirdiklerini duyurdu.

ABD’li teknoloji devi Google’ın CEO’su Sundar Pichai, ofislerde çalışan herkes için korona virüs aşısı yaptırmanın zorunlu olduğunu açıkladı.

Önce Pichai

Uygulamanın ilk olarak önümüzdeki haftalarda ABD’de başlayacağını belirten Pichai, daha sonra tüm ofislerde geçerli olacağını kaydetti. Pichai ayrıca uygulamanın, Google temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerdeki düzenlemeler ve aşıya erişilebilirlik durumuna göre hayata geçirileceğini ifade etti.

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İsteyen kalıcı olarak evden çalışabilecek

Delta mutasyonunun vaka sayılarında artışa yol açması nedeniyle ofislere dönüşü 1 Eylül’den 18 Ekim’e erteleyen Google, özel durumdaki kişilerin 2021 yılı sonuna kadar evden çalışmak için başvurabileceğini, herhangi bir çalışanının ise isterse kalıcı olarak evden çalışmak için başvuruda bulunabileceğini belirtti.

Google’ın dünya genelinde 144 bin çalışanı bulunuyor.

Facebook'tan gelen açıklama

Facebook'un Halktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Lori Goler, "Ofislerimiz yeniden açıldığında, ABD kampüslerimizden herhangi birinde çalışmaya gelen herkesin aşı olmasını isteyeceğiz. Bu politikayı nasıl uygulayacağımız yerel koşullara ve yönetmeliklere bağlı olacak. Tıbbi veya başka nedenlerle aşı olamayanlar için bir sürecimiz olacak ve durum geliştikçe diğer bölgelerdeki yaklaşımımızı değerlendireceğiz. Ofise dönüş planlarımızda herkesin sağlığını ve güvenliğini ön planda tutmak için uzmanlarla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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