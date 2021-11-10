Google yeni Project Relate ile konuşma bozukluğu olan kişilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor

Konuşma bozukluğu olan insanlar sadece diğer kişiler tarafından değil, aynı zamanda ses tabanlı teknolojiler tarafından da anlaşılmakla mücadele ediyorlar. Bazı servisler, tipik olmayan konuşmaları olan insanlar için ürünlerini daha iyi hale getirmeye başlamış olsa da en yaygın hizmetler hala çok geride. Google, konuşma bozukluğu olan kişilerin başkalarıyla ve Asistan ile daha kolay iletişim kurmasına yardımcı olabilecek Project Relate adlı yeni bir Android uygulaması yaptığını duyurdu. Bugünden itibaren test etmek ve geliştirmek için beta test kullanıcıları aranıyor.

Google Research'ün ürün müdürü Julie Cattiau bir videoda konuyu şu cümleyle özetliyor:

Standart konuşma tanıma, alışılmışın dışında konuşmaya sahip kişiler için her zaman iyi çalışmaz çünkü algoritmalar konuşma örnekleri üzerinde eğitilmemiştir.

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Project Relate, her bir kullanıcının konuşma kalıplarına göre eğitilmiş özel modeller kullanır. Birisi uygulamayı ilk başlattığında, temel bir model oluşturmak ve nasıl konuştuklarını anlamak için birkaç cümleyi tekrarlamalarını istiyor.

Geliştirilen bu sistem, kullanıcı konuşmalarının kopyalayıp yapıştırılabileceği; ekranlarda insanlara gösterilecek metne dönüştürmeyi ve söylenenlerin sentezlenmiş bir sesle okunması ve Google Asistan ile iletişim kurulması gibi işlemler gerçekleştirilebiliyor. Uygulama hala test ediliyor ve şirket önümüzdeki aylarda beta testi için başvuruların alınacağını ifade ediyor.