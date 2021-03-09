Teknoloji Grizu-263 Uzay Takımı 5 kez Türkiyeyi temsil edecek
BİLİM

Grizu-263 Uzay Takımı 5. kez Türkiye'yi temsil edecek

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Grizu-263 Uzay Takımı, ABD'de yapılacak Cansat Competition Model Uydu Yarışması'nda 5. kez finale kalmaya hak kazandı.

Yunus Emre Şahin AA
Grizu-263
Grizu-263

Üniversiteden yapılan açıklamada, Grizu-263 UzayTakımı'nın, Amerikan Uzay Kurumunca (AAS), Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sponsorluğunda düzenlenen "Tasarla-Yap-Fırlat" konseptli yarışmada 5'inci kez finale kaldığı, 11-13 Haziran tarihlerinde ABD'de gerçekleştirilecek yarışmada yeniden Türkiye'yi temsil edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, takımın faaliyetlerinin ülkenin uzay bilimleri çalışmaları açısından önemli olduğunu vurguladı.

En küçük cep uydusu 5. kez Türkiye'yi temsil ediyor.

Zonguldak BEÜ'nün dünyanın en prestijli üniversiteleriyle yarışmasının memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Çufalı, şunları kaydetti:

  • Grizu-263 Uzay Takımımız uzay çalışmalarıyla ülkemizin ve şehrimizin güçlü bir markası olmaya başladı. Cansat Competition'da 5'inci kez aralıksız olarak adını finale yazdıran Grizu-263, kentin dünyaya açılan bir başarı öyküsünün adı olmuştur. Hedefimiz, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir. Bu vesileyle takımın danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi ve takım kaptanı Çağla Aytaç Dursun başta olmak üzere takım üyelerini ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Takım kaptanı Dursun da dünya genelinde 100'den fazla üniversitenin katıldığı yarışmada üst üste 5 kez finale kalmanın gururunu yaşadıklarını belirterek şu detayları başlattı:

  • CanSat 2021'de de üniversitemizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Dünyanın en iyileri arasında zirveyi hedefliyoruz. Başından beri desteklerini esirgemeyen danışman hocamıza, Rektörümüze ve ana sponsorumuz Erdemir'e çok teşekkür ediyoruz.

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