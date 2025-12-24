GTA 6 fiyatı 100 dolar mı olacak? Eski Rockstar geliştiricisinden açıklama

Yeni Şafak
23:4024/12/2025, Çarşamba
GTA 6 için 100 dolarlık etiket söylentileri sürerken, eski bir Rockstar Games geliştiricisinden dikkat çekici bir değerlendirme geldi. Eski animatör Mike York, temel sürümün 70 dolar bandında kalmasının daha olası olduğunu belirterek, agresif bir fiyat artışının gündemde olmadığını savundu.

GTA 6’nın fiyatına ilişkin tartışmalar, oyun dünyasında son haftaların en çok konuşulan başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Özellikle 100 dolar seviyesinde bir çıkış etiketi iddiası, oyuncular arasında geniş yankı bulmuştu. Bu iddialara, Rockstar cephesini yakından tanıyan bir isimden dolaylı bir yanıt geldi.


Eski geliştiriciden net mesaj

Eski Rockstar Games animatörü Mike York, verdiği röportajda GTA 6’nın standart sürümü için 100 dolarlık bir fiyatın gerçekçi olmadığını ifade etti. York’a göre, Rockstar gibi küresel ölçekte güçlü bir markanın böylesi bir artışa ihtiyacı yok. Oyuncu güveninin şirket için kritik bir unsur olduğuna işaret eden York, fiyat politikasında daha temkinli bir çizginin tercih edileceğini dile getirdi.


Standart sürümde 70 dolar öngörüsü

York’un değerlendirmesine göre GTA 6, güncel AAA oyun fiyatlarıyla uyumlu şekilde yaklaşık 70 dolardan satışa çıkabilir. Serinin yıllardır süren yüksek satış potansiyeli düşünüldüğünde, ana gelirin yalnızca ilk satıştan değil, oyun sonrasında özellikle GTA Online üzerinden sağlanacağı vurgulanıyor. Bu nedenle temel sürümde “alışıldık” fiyat seviyesinin korunması bekleniyor.


Deluxe ve premium seçenek ihtimali

Öte yandan eski geliştirici, GTA 6’nın tek bir sürümle sınırlı kalmayabileceğini de belirtti. Standart paketin yanında, ek dijital içerikler veya GTA Online avantajları sunan Deluxe ya da Premium sürümlerin 99–100 dolar aralığında konumlanabileceği ifade ediliyor. Ancak bu paketlerin zorunlu olmayacağı, isteğe bağlı olarak sunulacağı özellikle belirtiliyor.


Sektör çevrelerinde yapılan tahminler, GTA 6’nın çıkış haftasında 2,7 ila 3 milyar dolar arasında gelir elde edebileceğine işaret ediyor. Rockstar Games tarafından henüz resmi bir fiyat açıklaması yapılmış değil. Oyunun 19 Kasım 2026’da PS5 ve Xbox Series X|S için piyasaya sürülmesi planlanırken, ön sipariş detaylarının lansmana daha yakın bir tarihte duyurulması bekleniyor.

