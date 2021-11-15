Güvenlik araştırmaları ortaya çıkardı: Android tarafında zararlı 7 yeni uygulama bulundu

Yapılan güvenlik araştırmaları sonucu ortaya çıkan çeşitli raporlar hem Android hem de iOS tarafında bir dizi zararlı uygulamanın varlığını gösteriyor. Son paylaşılan bilgiler, Android'deki yeni 'zararlı yazılımların' detaylarını içeriyor.

Android'deki zararlı uygulamalar neler yapıyor?

Android tarafında toplamda 7 farklı zararlı yazılım keşfedilmiş durumda. Malware ya da joker olarak geçen bu zararlı yazılımlar telefonlara sızarak kullanıcıların karşısına çeşitli reklamlar çıkarıyor. Her ne kadar reklam gösterimi masum gibi algılansa da bu zararlı uygulamalar çeşitli servislere abonelik başlatılıyor. Yani aslında bu nedenle banka ya da kredi kartları kontrol edildiğinde sürpriz faturaların varlığı görünebiliyor.

Android'deki zararlı uygulamalardan biri de Battery Charging Animation Bubble Effects.

Android'deki zararlı uygulama listesi

Son olarak tespit edilen 7 zararlı uygulamanın isimleri ise şöyle:

REKLAM

- Now Qrcode Scan

- EmojiOne Keyboard

- Battery Charging Animations Battery Wallpaper

- Dazzling Keyboard

- Volume Booster Lounder Sound Equalizer

- Super Hero-Effect

- Classic Emoji Keyboard

Kullanıcılar neler yapabilir?

Her ne kadar bahsi geçen uygulamalar Google Play'den kaldırılmış olsa da kurulu olan cihazlar için tehlike devam ediyor. Şimdilik önerilen şey ise bu uygulamaları tamamen silmek.