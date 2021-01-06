Honor internet mağazasını 12 Ocak'ta açıyor

Çinli üretici Honor, Huawei ile yolların ayrılmasının ardından yatırımlarına devam ediyor. Son olarak çevrimiçi alışveriş merkezinin 12 Ocak'taaçılacağı netleşti. Kısa süre önce yapılan açıklamayla birlikte bu servis üzerinden alışveriş ve hizmetlersunulacağı duyuruldu.

Konuyla alakalı olarak Honor'un

2020'de denemelerimiz ve yaşadığımız çeşitli problemler oldu ama yine de sevgi ve cesaret doluyuz. Honor Mall, 2021'e yeni bir görünümle başlıyor.

Honor, Huawei'den ayrıldıktan sonra kendi iletişim platformu olan Honor Club'ı da kurdu. Şu an beta aşamasında ama yakın zamanda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

Uygulama, Huawei ile aynı hesabı paylaşıyor ve böylece kullanıcılar oturum açmak için Huawei hesaplarıyla giriş yapabiliyor.