HUAWEI Mate X7 ekranı sizi de etkileyecek: Katlanabilir telefon kullanmanın avantajları neler?

Huawei, 2025 yılı verilerine göre küresel katlanabilir telefon pazarının %45'ini domine ederek liderliğini sürdürürken, yeni duyurduğu HUAWEI Mate X7 ile bu liderliği teknolojik bir gövde gösterisine dönüştürüyor. Mate X7, sadece katlanan bir ekran değil; bir profesyonel kamera, bir tablet ve ultra dayanıklı bir iş istasyonunun tek bir gövdede buluştuğu bir mühendislik harikası.

Tasarımda vegan deri ile premium seviye estetik

Mate X7’yi elinize aldığınızda ilk hissettiğiniz şey, cihazın "premium" duruşu oluyor. Nebula Kırmızısı ve Siyah renk seçenekleriyle gelen cihaz, "Time-Space Gate" (Zaman-Uzay Kapısı) adı verilen lens modülü tasarımıyla estetik bir imza atıyor. Açıldığında 8 inçlik devasa bir X-True ekrana dönüşen telefon, sadece 4,5 mm kalınlığıyla (katlandığında 9,5 mm) iPhone 17 Pro Max gibi rakiplerine kıyasla hem daha işlevsel hem de daha ergonomik bir yapı sunuyor.

XMAGE ve True-to-Colour: Gerçek renklerin peşinde bir kamera

Huawei'nin kendi görüntüleme markası olan XMAGE, Mate X7 ile fotoğrafçılık referans noktası haline geliyor. Cihazda kullanılan True-to-Colour sensör, bir önceki nesle (Mate X6) kıyasla renk doğruluğunu %43 oranında artırmış durumda. Bu, özellikle karmaşık ışık koşullarında veya neon ışıklı ortamlarda, insan gözünün gördüğü rengi dijital ekrana olduğu gibi aktarmayı başarıyor.

3.5x optik zoom destekli Telefoto makro lensi, "gözün göremediği detayları" yakalamak için tasarlanmış. Özellikle 1/1.28 inçlik RYYB ana sensör, ışık alımını rakiplerine oranla %100'e varan oranlarda artırarak, gece çekimlerini birer sanat eserine dönüştürüyor. Ultra HDR video performansı ise parlak alanların patlamadığı, gölgelerin ise tüm detayıyla korunduğu profesyonel çekim imkânı tanıyor.

Huawei'nin kendi görüntüleme markası olan XMAGE, Mate X7 ile fotoğrafçılık referans noktası haline geliyor. Cihazda kullanılan True-to-Colour sensör, bir önceki nesle kıyasla renk doğruluğunu %43 oranında artırmış durumda. Bu teknik üstünlük, karmaşık neon ışıklı sokaklar veya kontrastın yüksek olduğu iç mekanlarda, insan gözünün gördüğü tonları %100 sadakatle yakalıyor. Piksel düzeyindeki Otomatik Beyaz Dengesi (AWB), sıcak ve soğuk ışığın bir arada olduğu sahnelerde renk sapmalarını tamamen engelleyerek gerçekliği koruyor.

Bu teknolojik altyapı, makro çekim kabiliyetinde de kendini gösteriyor. 3.5x optik zoom destekli Telefoto Makro lensi sayesinde kullanıcılar, objeye fiziksel olarak yaklaşmak zorunda kalmadan profesyonel detaylar yakalayabiliyor. Bir çiçeğin yaprak dokusu veya bir çiğ damlasının içindeki yansıma, kusursuz arka plan bokehi ile birleştiğinde DSLR kalitesini aratmıyor. Hareketli nesnelerde bile detayı koruyan odaklama hızı, video tarafında 2. Nesil LOFIC CMOS sensör ile taçlanıyor. Doğrudan güneş ışığı gibi zorlu koşullarda 17.5EV dinamik aralık sunan cihaz, gökyüzündeki en parlak noktayı patlatmadan, aynı karedeki yüz detaylarını ve gölge derinliğini muazzam bir dengede tutarak Ultra HDR Video deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Kristal zırh

Katlanabilir Ama Kırılmaz Katlanabilir telefonlara dair en büyük önyargı olan "hassasiyet" konusu, Mate X7 ile tarihe karışıyor. 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam teknolojisi, düşme direncini tam 25 kat artırıyor. IP58 ve IP59 sertifikaları sayesinde yüksek basınçlı suya ve toz birikimine karşı tam koruma sağlayan cihaz, günlük hayatın riskli anlarında (masadan kayma, sıvı dökülmesi vb.) kullanıcıya mutlak bir güven veriyor. Geliştirilmiş hassas menteşe yapısı ise açılıp kapanma hissini pürüzsüz ve sağlam kılıyor.

Geliştirilmiş menteşe sistemi

Menteşe Mekanizması, Mate X7 tasarımının en stratejik parçalarından birini oluşturuyor. Huawei’nin tercih ettiği sistem, ne aşırı sert ne de gevşek bir deneyim sunarak dengeli bir kullanım hissi yaratıyor. Açıp kapama sürecindeki akıcı ve stabil hareket, uzun süreli kullanımda dayanıklılık konusunda güven veriyor.

Ekranın farklı açılarda sabitlenebilmesi ise cihazı yalnızca bir akıllı telefon olmaktan çıkarıp çok yönlü bir kullanım aracına dönüştürüyor. Özellikle masa üzerinde yarı açık konumda kullanım; video izlerken, içerik tüketirken ya da görüntülü görüşmelerde ciddi bir konfor sağlıyor. Menteşenin sessiz, kontrollü ve dengeli çalışması da Mate X7’nin premium segmentte konumlandığını hissettiren önemli detaylardan biri olarak öne çıkıyor.

8 inçlik üretkenlik platformu ve Google deneyimi

Cihazın 8 inçlik geniş ekranı, bölünmüş ekran (split-screen) özelliğiyle gerçek bir multitasking (çoklu görev) deneyimi sunuyor. Finans uzmanlarından içerik üreticilerine kadar her segment için bir "mobil ofis" vadeden Mate X7’de, yazılım tarafındaki en büyük merak konusu da çözülmüş durumda.

HUAWEI AppGallery üzerinden kullanıcılar, tüm Android alışkanlıklarını kesintisiz sürdürebiliyor. YouTube, Google Drive ve Google Maps gibi kritik Google uygulamaları Mate X7 üzerinde kusursuz ve akıcı bir şekilde çalışıyor. Bu da cihazı, Samsung Galaxy Z Fold 7 gibi rakiplerinin karşısında hem donanım hem de yazılım esnekliğiyle güçlü bir konuma yerleştiriyor.

Yapay zeka ile akıllı yol arkadaşı

Mate X7, gücünü sadece donanımından değil, yapay zekasından da alıyor. AI En İyi İfade özelliği, grup fotoğraflarında herkesin gülümsediği en iyi kareyi otomatik olarak harmanlarken, İki Yönlü AI Gürültü Engelleme özelliği iş toplantılarında arka plan gürültüsünü tamamen sıfırlayarak berrak bir ses deneyimi sunuyor.

Sonuç

HUAWEI Mate X7, katlanabilir telefonların sadece bir "merak unsuru" değil, her gün güvenle kullanılan prestijli birer ana cihaz olabileceğini kanıtlıyor. Güçlü pil performansı (5300mAh), 66W hızlı şarj desteği ve üstün soğutma sistemiyle Mate X7, teknoloji dünyasında "Ezberbozan Klasik" unvanını sonuna kadar hak ediyor.

HUAWEI Mate X7, prestij ve performansı cebinde taşımak isteyen üst segment kullanıcılar için şu an piyasadaki en iddialı seçenek konumunda.

HUAWEI Mate X7 Türkiye Lansmanına Özel Kampanya Fırsatları