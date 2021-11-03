Teknoloji Huawei yakında sunucu birimini tamamen satabilir
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Huawei yakında sunucu birimini tamamen satabilir

Çinli üretici Huawei, ABD'nin yaptırımlarıyla mücadele edebilmek adına çalışmalara devam ediyor. Son söylentilere göre şirket yakında sunucu birimini tamamen satışa çıkarmak zorunda kalabilir. Yaptırımlar sebebiyle köşeye sıkışan üretici, Çinli bir konsorsiyuma satış gerçekleştirerek sunucu pazarından çekilebilir.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Huawei yakında sunucu birimini tamamen satabilir
Huawei

Yeni yayınlanan bir rapora göre Huawei, sunucu birimini satmak istiyor olabilir. Her ne kadar bu bilgi Huawei tarafından doğrulanmamış olsa da ABD yaptırımları bu şirketi köşeye sıkıştırmaya devam ediyor. Hatta bazı iddialar, ABD'nin sunucu tedarik zincirine büyük oranda zarar verdiği ve bu nedenle şirketin bu birimi satmak zorunda kaldığı yönünde.

Huawei, ABD'nin diretmeleri sonucunda kısa süre içinde sunucu birimini satabilir.
Huawei, ABD'nin diretmeleri sonucunda kısa süre içinde sunucu birimini satabilir.

Üstelik raporlar, Huawei'nin sunucu bölümünün Çinli özel ya da kamu sektörü şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma satması bekleniyor. Daha spesifik olarak Henan Information Industry Investment ve Huaqin Technology, şirketin sunucu tarafını devralmak isteyen şirketlerden bazıları.

Konunun ne zaman sonuçlanacağı ve Huawei cephesinden net bir cevabın ne zaman geleceği ise belli değil.

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