Teknoloji iCloud uygulaması güncellendi ProRes ve ProRaw desteği eklendi
İNTERNET

iCloud uygulaması güncellendi: ProRes ve ProRaw desteği eklendi

Apple, güncellediği iCloud uygulamasıyla bir dizi yeni özellik sunmaya başladı. ProRes ve ProRaw desteğine yer veren şirket, güçlü bir parola oluşturmak için parola yöneticisine de yer veriyor. Ek olarak artık katılımcıların kullanıcı ekleme ve çıkarma işlemini yapabiliyor olması da önemli.

Abone Ol Google News
Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iCloud uygulaması güncellendi: ProRes ve ProRaw desteği eklendi
Apple iCloud

iCloud için yayınlanan yeni güncelleme, güçlü bir parola oluşturmanın yanı sıra ProRaw ve ProRes fotoğraf ve video formatlarını bulut depolama yardımcı programına ekledi. Bu güncelleme, paylaşılan iCloud Drive dosya ve klasörünün katılımcılarına başka kullanıcılar ekleme veya kaldırma özelliği de sunuyor.

Güncellenen iCloud artık çok daha fazla ek seçenek sunuyor.
Güncellenen iCloud artık çok daha fazla ek seçenek sunuyor.

Parola oluşturucunun eklenmesi, Apple iCloud anahtar zincirini daha uygun bir çapraz platform parola yöneticisi haline getiriyor. Yılbaşında sunulan Chrome iCloud uzantısıyla birlikte Windows iCloud kullanıcıları artık Apple cihazları uzaktayken temel parola yönetimi özelliklerine erişebiliyor.

ProRes ve ProRaw desteğinin eklenmesi, en yeni iPhone'ların artık her iki formatta da çekim yapabilmesi nedeniyle epey faydalı. Bunları Windows'ta görüntülemek ve düzenlemek istiyorsanız artık gerekli eşitleme işlemini yapabilirsiniz.

Apple'dan yeni açıklama: iPhone'larda taranan fotoğraflar hükümetlerle paylaşılmayacak
TEKNOLOJİ
Apple'dan yeni açıklama: iPhone'larda taranan fotoğraflar hükümetlerle paylaşılmayacak
Çocuk gibi ağlıyorum

'Çocuk gibi ağlıyorum'

Akılalmaz iddia: Eşinin ve çocuklarının izini arıyor.
İki ay önce evlenmişti

İki ay önce evlenmişti

​Eşine evinin anahtarını vermek isterken hayatını kaybetti.
Samuray kılıcıyla katledilen Başak Cengiz gözyaşlarıyla uğurlandı: Acılı anne ve nişanlısından yürek burkan sözler

​İşte en ucuz sıfır otomobil modelleri ve fiyatları...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.