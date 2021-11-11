iCloud uygulaması güncellendi: ProRes ve ProRaw desteği eklendi

iCloud için yayınlanan yeni güncelleme, güçlü bir parola oluşturmanın yanı sıra ProRaw ve ProRes fotoğraf ve video formatlarını bulut depolama yardımcı programına ekledi. Bu güncelleme, paylaşılan iCloud Drive dosya ve klasörünün katılımcılarına başka kullanıcılar ekleme veya kaldırma özelliği de sunuyor.
Parola oluşturucunun eklenmesi, Apple iCloud anahtar zincirini daha uygun bir çapraz platform parola yöneticisi haline getiriyor. Yılbaşında sunulan Chrome iCloud uzantısıyla birlikte Windows iCloud kullanıcıları artık Apple cihazları uzaktayken temel parola yönetimi özelliklerine erişebiliyor.
ProRes ve ProRaw desteğinin eklenmesi, en yeni iPhone'ların artık her iki formatta da çekim yapabilmesi nedeniyle epey faydalı. Bunları Windows'ta görüntülemek ve düzenlemek istiyorsanız artık gerekli eşitleme işlemini yapabilirsiniz.