İMECE uydusunun yer kesiminde Profen tarafından geliştirilen anten sistemi kullanılıyor

"TÜBİTAK Uzay için geliştirdiğimiz anten sistemi bu alandaki dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırarak ülkemizi ekonomik ve stratejik açılardan avantajlı konuma getirecektir. Türkiye'nin uzayda daha etkin bir varlık kazanması için oldukça önemli olan bu adım aynı zamanda yaratacağı ihracat fırsatları ile Türkiye'nin yeni uzay ekonomisinden daha fazla pay almasını da sağlayacaktır."