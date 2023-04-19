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Teknoloji

İMECE uydusunun yer kesiminde Profen tarafından geliştirilen anten sistemi kullanılıyor

Profen tarafından geliştirilen anten sistemi, Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin yer kesiminde kullanılıyor.

15:02 . 19/04/2023 Çarşamba
AA
İMECE uydusu

İMECE uydusu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İMECE'nin veri iletimi ve platform kontrolü için Profen'in anten sistemi tercih ediliyor.

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi (MİYEG) kapsamında Profen tarafından tasarlanıp geliştirilen "Düşük Yörünge (LEO) Takip Anten Sistemi", bu alandaki ilk yerli ve milli sistem olma özelliği taşıyor. Anten sistemi, aynı zamanda Türkiye'de bugüne kadar üretilen en yüksek çaplı karbon fiber reflektöre sahip olmasıyla da dikkat, çekiyor.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Profen Üst Yöneticisi (CEO) Önder Havuzlu, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki ilerleyişine katkıda bulunmaktan dolayı gururlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK Uzay için geliştirdiğimiz anten sistemi bu alandaki dışa bağımlılığımızı ortadan kaldırarak ülkemizi ekonomik ve stratejik açılardan avantajlı konuma getirecektir. Türkiye'nin uzayda daha etkin bir varlık kazanması için oldukça önemli olan bu adım aynı zamanda yaratacağı ihracat fırsatları ile Türkiye'nin yeni uzay ekonomisinden daha fazla pay almasını da sağlayacaktır."

Havuzlu, Profen tarafından geliştirilen anten sisteminin, düşük yörünge uydularından yer gözlem verilerinin gerçek zamanlı olarak toplanabilmesi için kullanıldığını bildirdi.Havuzlu, "Uydu takibi yapabilen yüksek hassasiyetli hareket sistemine ve uydudan gelen sinyale kitlenerek gerçek zamanlı veri iletimini sağlayabilen elektronik ekipmanlara sahip olan sistem; aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar, yüksek rüzgarlar ve yoğun yağış gibi zorlu koşullarda çalışabilecek şekilde tasarlandı." ifadelerini kullandı.


"Geniş bantta kesintisiz uydu iletişimi sağlayabiliyor"

Profen Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Hakan Savaşan da bu projenin başarısıyla gurur duyduklarını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekibimiz, ülkemizin özel ihtiyaçlarını karşılayan bir sistem tasarlamak ve geliştirmek için çok büyük çaba sarf etti. Tamamen özgün tasarımla geliştirdiğimiz anten sistemi oldukça zorlu çevresel koşullarda, sahip olduğu yüksek başarımlı algoritmalarla otomatik uydu takibi yaparak, geniş bantta kesintisiz uydu iletişimi sağlayabiliyor. MİYEG Anten Sistemi, gelişmiş uydu iletişim sistemleri konusundaki AR-GE uzmanlığımızın ve ülkemize yenilikçi çözümler sunma konusundaki taahhüdümüzün önemli bir göstergesi."
#açıklamada
#Düşük Yörünge (LEO) Takip Anten Sistemi
#İmece
#Profen
23 dakika önce
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