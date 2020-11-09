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Teknoloji İnsansı robotlar yeni çalışan sınıfı olacak Metal yakalılar
BİLİM DİĞER

İnsansı robotlar yeni çalışan sınıfı olacak: Metal yakalılar

Teknolojik gelişmelerle birlikte yavaş yavaş bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz gerçekliğe doğru ilerliyoruz. 2022'de 130 milyon yeni iş imkanı oluşacağı ve bunların 70 milyonunun robotlara, geriye kalan 60 milyonunun da yeni teknolojiler hakkında bilgi ve yetenek sahibi insanlara ulaştırılacağı iddia edildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
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Terminatör filminde gördüğümüz robot işçiler gerçeğe dönüşüyor.

Teknolojide Kadın Derneği (Wtech) Başkanı Zehra Öney, çalışanların yüzde 47'sinin becerilerinin, gelecek 5 yıl içinde geçerliliğini yitireceği endişesi olduğunu aktararak, "Tekrar eden, insan hatasına müsait, dijital veriye dayalı, belirli kurallara bağlı çoğu iş, insanların elinden robotların eline geçmeye başladı. Artık robotlar ve yapay zeka (AI); sadece mavi yakalı kesimin işlerini değil, beyaz yakalılara özgü işlerde de kullanılmaya başlanarak 'metal yakalılar' gibi yeni bir çalışan sınıfı oluşturuyor." dedi.

  • Öney, yaptığı açıklamada, pandeminin ardından yeni normal, yeni normalin nasıl olacağı ve bireylerin buna nasıl adapte olacağının konuşulduğunu ifade ederek, bugünlerde çok büyük ve hızlı bir dijitalleşme sürecinin yaşandığını söyledi.

Halihazırda 21. yüzyılın değişen ve dönüşen değer ve kavramlarıyla uyum içinde yaşamaya çalışırken, Kovid-19 salgınıyla tüm dünyanın daha hızlı dijitalleşmek zorunda kaldığını aktaran Öney, "Salgın, şirketlerin ve ülkelerin 2-3 yıl bandında planladıkları dijitalleşme sürecini 2-3 ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirmelerine sebep oldu." dedi.

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İnsansı robotlardan yeni bir işçi sınıfı doğacak

Zehra Öney, tüm dünyanın "Biz nereye gidiyoruz?" diyerek geleceğe endişe içinde baktığı bu zorlu pandemi sürecinde ekonomilerin ağır darbe aldığını, buna karşın bu krizin çok güzel bir fırsata dönüştürülebileceğini söyledi.

  • Herkesin dilinde olan "Yapay zeka (AI) bizi ele geçirecek?" algısını kırıp yapay zekayı anlamayı, kullanmayı ve yaratmayı öğrenmeye başlamak gerektiğini ifade eden Öney, gelecek 5 yılda "geleceğin teknolojileri" diye isimlendirilen ancak günümüz teknolojilerinin en önemli yapı taşı olan bulut teknolojisi, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, 5G ve makine öğrenimi gibi alanların iş dünyası üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Dört ayaklı robot ARAT'a yeni özellikler eklendi
TEKNOLOJİ
Dört ayaklı robot ARAT'a yeni özellikler eklendi

Tüm bu teknolojilerin entegre olacağı yeni sistemde gelecek vadeden mesleklerin genelde yaratıcılık, insan ilişkileri gerektiren iş kolları olacağını savunan Öney, şöyle konuştu:

"İnsanlar, çalışma saatlerinin yaklaşık yüzde 10 ila 20'sini tekrarlayan bilgisayar görevlerine harcıyordu. Bu da kolayca otomatikleştirilebilecek süreçlerde harcanan oldukça büyük bir zamanı göstermekteydi. Artık bu süreçler yapay zeka ve robotlar ile otomatikleştiriliyor. İnsansı robotlar, metal yakalılar olarak şirketlerde yerini almaya başlıyor. Bu dönüşüm ile de bir sürü yeni iş tanımı ortaya çıkıyor. Bunlara da 'öngörülemeyen geleceğin meslekleri' diyoruz. Bu başlık altında birçok meslek adı oluştu.

Verinin, gelecekte para kadar değerli olup para gibi kullanılacağı düşünüldüğünden veri mühendisleri, veri dedektifleri, veri yorumlayıcıları ya da veri ayıklayıcıları gibi meslekler oluştu. Gelecekte insansız hava araçları da çok kullanılmaya başlanacağı için drone operatörleri yine çok yükselişte olan bir meslek grubu olacak."

DHA
Blockchain geleceğin teknolojisi olma yolunda ilerliyor.

"Blockchain mimarları, karşılıklı güven sağlamada çok önemli rol oynayacak"

Wtech Başkanı Öney, Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, 2050 yılı itibarıyla dünya nüfusunun yüzde 68'inin akıllı şehirlerde yaşayacağı ve 2021 itibarıyla da akıllı şehirler için yapılan teknoloji harcamalarının 135 milyar dolara ulaşacağını aktardı.

Akıllı şehirlerin sayısı arttıkça siber şehir analistlerinin teknolojiyi çalışır durumda tutacağını belirten Öney, "Yakın gelecekte Blockchain mimarları, karşılıklı güven sağlamada çok önemli rol oynayacak. Yapay zeka ve robot mühendisleri, 3D üretim mühendisleri, artırılmış gerçeklik geliştiricileri, artırılmış gerçeklik yolculuğu oluşturucular, sanal gerçeklik geliştiricileri, nanoteknoloji mühendisleri, iklim kontrolü mühendisleri, biyoteknologlar, yaşlanma karşıtı uygulayıcılar, gen sekanserleri, epigenetik terapistler gibi daha nice meslek gelecekte yerlerini almaya şimdiden başladı." şeklinde konuştu.

Robot köpekler geliyor: ABD ordusu testlere başladı
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