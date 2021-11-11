Instagram, 'dijital refah' için Mola Ver özelliğini test ediyor

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: 5G teknolojisini dışarıdan almadan biz yapacağız

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yakın zamanda 5G ile ilgili teknolojinin ticarileştirilip milletin hizmetine sunulacağını söyledi. Yıldırım, '5G teknolojisini de yerli yapıyoruz. İlk defa 5G teknolojisini dışarıdan almadan biz yapacağız. Yakın zamanda da inşallah 5G ilgili ilgili teknolojiyi ticarileştirip milletin hizmetine sunacağız. 5G teknolojisi artık bir iletişim değil çok çok ötesinde bir şey. 5G'de neler var? Neler yok, aklınıza gelen her şey var. 5G teknolojisinde akıllı evler, akıllı arabalar, sürücüsüz arabalar, büyük veri, big data diye bir şey var. Büyük verinin analiz edilmesi gerek. İnsan gerek toplum gerekse kent davranışlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi adrese teslim bir şekilde yapılabilecek.' dedi.