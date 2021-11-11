Teknoloji Instagram, dijital refah için Mola Ver özelliğini test ediyor
İNTERNET

Instagram, 'dijital refah' için Mola Ver özelliğini test ediyor

Instagram, kullanıcıların belirli süreler sonunda mola vermesini sağlayan yeni bir özelliği test ediyor. Böylece 10, 20 ya da 30 dakika sonrasında kullanıcılara bir bildirim gönderilecek ve Instagram'a biraz ara vermesi söylenecek.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram, dijital refah için Mola Ver özelliğini test ediyor
Instagram

Instagram CEO'su Adam Mosseri, sosyal ağda 'Mola Ver' adlı yeni bir dijital refah özelliğinin beta testlerine başlandığını duyurdu. İsminden de rahatlıkla anlaşılabildiği gibi bu özellik aslında belirli aralıklarla Instagram kullanımınıdurdurmayı temel alıyor.

Mosseri, 'seçilen bir süre sonunda uygulama içi mola hatırlatıcının çalışmaya başlayacağını' duyurdu. Konuyla alakalı tam açıklama ise şu şekilde:

    Bu hafta Instagram'da test etmeye başladığımız şey, şahsen beni çok heyecanlandıran bir şey. Buna Mola Ver deniyor ve düşündüğünüz görevi yerine getiriyor. Kabul ederseniz, uygulamada belirli süre geçirdikten sonra 10, 20, 30 dakika ara vermeniz için size bildirim gönderir.
    Mola Ver özelliği için birçok farklı uzmanla çalıştık ve hangi ipuçlarının olması gerektiği ya da nasıl planlanacağını konusunda çeşitli tavsiyeler aldık.

Yeni özellik, belirli Instagram kullanıcıları için bu haftadan itibaren test ediliyor. Herkese açılmasına ise birkaç hafta var.

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