Instagram Reels'e güncelleme geldi: Reels çekim süresi 60 saniyeye uzatıldı

Instagram tarafından Tiktok'a rakip olarak kullanıma sunulan Reels, yayınlandıktan sonra oldukça popüler hale geldi. Bu popülerli kaybetmek istemeyen Instagram kullanıcıların taleplerini her fırsatta karşılamaya çalışıyor. Bunun son örneği ise Instagram'a gelen yeni bir güncelleme. Öyle ki Instagram 'Reels' özelliğini ilk açtığında kullanıcılarına 15 saniye seçeneğini sundu.

Kullanıcıların bir süre sonra bunu yeterli bulmadı. Buna duyarsız kalmayan sosyal medya platformu 30 saniye seçeneğini de kullanıma açtı. Bu haber kullanıcıları oldukça mutlu etti. Ancak son dönemde 30 saniye de kullanıcıları tatmin etmemeye başladı.

Bu nedenle Instagram Reels için bir güncelleme daha yayınlayarak süreyi uzatmaya karar verdi. İşte Reels ve Reels süresine dair tüm detaylar...

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INSTAGRAM REELS NEDİR?

Instagram Reels, kullanıcılarına 15 ve 30 saniyelik kısa videolar oluşturarak Instagram Müzik aracılığı ile müzik eklenebilen videolar paylaşma imkânı sunan bir içerik formatı. IGTV içerikleri gibi, Reels içerikleri de Keşfet ekranında kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Instagram Reels’e gösterilen bu ilgi neticesinde güncellemeyle Reels için Instagram uygulamasında özel bir sekme açıldı. Bu sayede kullanıcılar tek dokunuş ile Reels videolarına ulaşabiliyor.

Instagram, Reels ile insanlara kendilerini ifade etmek için yeni yaratıcı yollar, sevdikleri şeylerin daha fazlasını keşfetme imkanı ve içerik üreticisi olmak isteyen herkese bir platform sunmayı amaçlıyor.

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Reels, Instagram kamerasında yer alıyor ve çeşitli düzenleme araçları sunuyor.

Ses: Instagram müzik kütüphanesinden seçim yapılabildiği gibi, kullanıcılar kendi orijinal seslerini ve başkalarının sesi kendi Reels videolarında kullanabiliyor.

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AR Efektleri: Galeride hem Instagram hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki içerik üreticilerinin hazırladığı çeşitli Artırılmış Gerçeklik efektleri bulunuyor.

Zamanlayıcı ve Geri Sayım: Zamanlayıcı ve geri sayım ile eller serbest olarak video çekilebiliyor.

Hizalama: Birleştirilecek iki klip arasında pürüzsüz bir geçiş sağlamak amacıyla bir klipteki nesneler hizalanabiliyor.

Hız: Video ve seslerin belirli bölümleri hızlandırılabiliyor veya yavaşlatılabiliyor.

Reels videoları ayrı klipler halinde çekilip birleştirilebiliyor, tek seferde çekilebiliyor veya galeriden video yükleyerek hazırlanabiliyor. Reels videosu hazır olduğunda, paylaşım ekranında taslak kaydedilebiliyor, kapak resmi değiştirilebiliyor, metin ve hashtag eklenebiliyor ve arkadaşlar etiketlenebiliyor.

TEKNOLOJİ Instagram Reels nasıl kullanılır?

INSTAGRAM REELS NASIL PAYLAŞILIR?

Herkese Açık Hesaplar, Reels videolarını Keşfet sekmesindeki Reels bölümünde paylaşabiliyor ve Instagram topluluğu tarafından keşfedilme fırsatını yakalayabiliyor. Aynı zamanda Akış’ta, takipçileriyle paylaşabiliyor.

Belirli şarkı, hashtag veya efekt kullanılan Reel videoları aynı zamanda o şarkı, hashtag ve efektlere özel sayfalarda görüntülenebiliyor.

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Gizli Hesaplar, Reels videolarını yalnızca takipçileriyle paylaşabiliyor. Başkaları bu videolardaki orijinal sesleri kullanamıyor ve videoları bu gizli hesabı takip etmeyen insanlarla paylaşamıyor.

Paylaşılan Reels videoları, profilde Reels’a özel ayrı bir sekmede yer alıyor. Akış’ta paylaşılan Reels videoları profildeki ana sekmede de yer alıyor.

Reels videoları aynı zamanda Story, Yakın Arkadaşlar ve Direct mesajlarda paylaşılabiliyor.

INSTAGRAM REELS'İN SÜRESİ NE KADAR UZADI?

Instagram Reels özelliğinde ilk çıktığı andan itibaren 15 saniye videolar çekilebiliyordu. Daha sonra yapılan güncelle ile bu süre 15 ve 30 saniye olarak kullanıcılara iki seçenek sunuldu. Ancak kullanıcıların sürenin uzatılması yönünde ısrarları dinmedi. Instagram bu nedenle yeni bir güncelleme daha yayınladı. Yeni gelen güncelleme ile artık Reels'ta 60 saniye boyunca da videolar çekilebilecek.

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INSTAGRAM REELS NEDEN BEN DE 60 SANİYE DEĞİL?

Instagram Reels'in süresi bütün kullanıcılarda aynı değil. Bazı kullanıcılara güncelleme gelirken, bazılarında ise hala 15 ve 30 seçenekleri mevcut. Bu nedenle kullanıcılar "Instagram Reels nasıl 60 saniye yapılır" sorusunu araştırmaya başladı.

Güncellemenin önümüzdeki günlerde bütün Instagram kullanıcılarına gelmesi ve 60 saniye seçeneğinin bütün hesaplarda aktif olması bekleniyor.

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INSTAGRAM REELS KULLANMANIN AVANTAJLARI NELER?

TikTok uygulamasına rakip olarak ortaya çıkan Reels ile oluşturulan içerikler Instagram tarafından ön plana çıkarılıyor. Bu sayede Instagram Reels ile içerik üreten profiller daha çok etkileşim alıyor ve Keşfet’te kendine daha çok yer buluyor. Hal böyle olunca TikTok üzerinde paylaşımlar yapan kullanıcılar gitgide Reels platformunu kullanmaya başladı.

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REELS VİDEOSU NASIL ŞİKAYET EDİLİR?

Bir kullanıcının Reels videosu Instagram’ın Topluluk Kuralları‘na aykırıysa, şikayet edebilirsiniz. Şikayet etmek istediğiniz Reels videosunun sağ üstündeki "üç nokta" simgesine dokunun. Şikayet Et‘e tıklayın. Ekrandaki talimatları izleyin.

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