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Instagram Reels nasıl kullanılır?

Instagram'ın yeni duyurduğu özelliği Reels'i kullanmak da son derece kolay. TikTok'a alternatif olarak tasarlanan bu yeni özellik ile Instagram'da da birçok videonuza yeni özellikler yükleyebileceksiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagram Reels
Instagram Reels

Instagram'ın duyurduğu Reels özelliği şimdiden 50'den fazla ülkede yayınlanırken özelliği kullanmak da son derece kolay.

IGTV'de izlediğiniz videoların sol alt kısmında yer alan 'Watch Reels' e basıp 'Reels'e gidebiliyorsunuz.

Reels'e ayrıca Instagram'ın 'Keşfet' sekmesinden de ulaşabiliyorsunuz.

Instagram'ın son sürümü güncel olmalı

Öncelikle telefonunuzdaki Instagram uygulamasının son sürüm olduğundan emin olmalısınız.

Reels'e buradan ulaşıyorsunuz.

Artık kamerayı açtığınız zaman Instagram size üçüncü bir seçenek olarak da 'Reels'i gösteriyor. Oradan Reels'i seçtiğiniz zaman video çekmeye başlayabiliyorsunuz.

Reels2

Reels sekmesini tıkladıktan sonra karşınıza yeni birçok video çekim yöntemi geliyor: En dikkat çekici olan ise Effect sekmesi. Bu şekilde TikTok'ta olduğu gibi videolarınıza efekt yükleyebiliyorsunuz.

Reels 3

Görseldeki sekmeden ise çektiğiniz videoların belirli noktalarında zamanı hızlandırabiliyor. Instagram'ın müzik bankasında bulunan müziklerden istediğinizi arka plan sesi olarak seçebiliyorsunuz.

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