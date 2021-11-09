Teknoloji Instagramın abonelik modellerine ilişkin detaylar netleşiyor
İNTERNET

Instagram'ın abonelik modellerine ilişkin detaylar netleşiyor

Instagram, yıl başından bu yana geliştirme aşamasında test ettiği 'ücretli abonelik modeli' için yeni seçenekler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son bilgilere göre Instagram Abonelikleri özelliğinin Türkiye fiyatlandırması iki farklı paket halinde 10.99 TL ve 54.99 TL şeklinde olacak.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagramın abonelik modellerine ilişkin detaylar netleşiyor
Instagram

Instagram, bu yılın başından itibaren içerik oluşturuculara özel abonelik modelleri üzerinde çalışmaya başladı. Görünüşe göre şirket, içerik oluşturucu aboneliğini çok daha geniş bit kitlede test etmeye hazırlanıyor.

İki farklı uygulama istihbarat servisine göre Instagram kısa süre önce ABD uygulamasına 'Instagram Abonelikleri' için tasarlanmış uygulama içi satın alma seçeneklerini dahil etti.

Şu an için detaylar tam olarak belli değil. Fakat yine de abonelere özel hikaye sisteminin hayata geçmesi söz konusu. Tahmini Türkiye fiyatlandırması ise standart olarak 10.99 TL. Fakat yüksek profilli 54.99 TL'lik ek bir paketin olması da söz konusu.

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