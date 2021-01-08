Teknoloji Intel yeni bir yüz tanıma sistemi geliştirdi RealSense
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Intel yeni bir yüz tanıma sistemi geliştirdi: RealSense

Intel, FaceID'ye benzer mantıkta çalışan RealSense isimli yepyeni bir yüz tanıma teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu sistemin ilerleyen süreçte akıllı telefonlara, ATM'lere ya da diğer akıllı kilit mekanizmalarına entegre edileceği düşünülüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Intel RealSense.
Intel RealSense.

Akıllı telefonlarda parmak izi okuma ve yüz tanıma sistemleri sıklıkla kullanıyor. Kişisel verilerin ve güvenliğin ön planda tutulması için de bu biyometrik tarayıcılar belirli aralıkla güncellenerek yazılımsal olarak karşılaşılan hatalar gideriliyor. Son olarak Intel, yüz tanıma için RealSense adı verilen yeni bir teknolojiyi hayata geçiriyor. Sistem aslında Apple'ın yıllardır var olan Face ID teknolojisiyle benzer yapıda çalışıyor.

Bu biyometrik tarayıcı sisteminin önümüzdeki süreçte ATM'lere gelmesi de söz konusu olabilir.

Farklı ışık koşullarında da başarılı sonuç veriyor

Yüz hatlarını tarayarak kilit açma işlemlerini gerçekleştiren RealSense, bıyık ya da sakal gibi değişiklikleri de hesaba katabiliyor. Çok kısa sürede gerçekleşen kimlik doğrulama işleminin ardından kilit otomatik olarak açılıyor. Ayrıca en önemli detaylardan birisi de farklı aydınlatma koşulları. Ortam karanlık bile olsa RealSense gerekli taramayı başarılı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Intel bu noktada "her cilt tonu başarıyla algılanıyor." açıklamasını da özellikle yapıyor.

Şirket bu teknolojiyi geliştirirken gizliliğe öncelik verdiğini belirtiyor. Tüm işlemler yere olarak gerçekleşiyor ve sistem yalnızca bir kullanıcı tarafından istendiğinde etkinleştiriliyor. Maskeler, fotoğraflar ve videolar kullanılarak kilit açılma işlemlerini önlemek için mekanizmalar bulunduğu da özellikle belirtiliyor. Intel ayrıca bu verilerin şifreli olduğunu ifade ediyor.

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