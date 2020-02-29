Teknoloji İnternet aktif kullanan sayısı 5 milyara yaklaştı
İNTERNET

İnternet aktif kullanan sayısı 5 milyara yaklaştı

Dünya çapında milyarlarca insanı birbirine bağlayan internet, modern bilgi toplumunun temel direği haline geldi. 2020 Ocak verilerine göre dünyadaki 4,54 milyar insanın aktif internet kullandığı görülürken, bunun küresel nüfusun yüzde 59’una denk geldiği saptandı.

Haber Merkezi İHA
arşiv
arşiv

Çin, Hindistan ve ABD internet kullanımı açısından tüm ülkelerin önünde yer aldı.
Medya takip kurumu Ajans Press, internet ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl internet ile alakalı basına 121 bin 631 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yılda çıkan haber adetlerine bakıldığında ise 20 bin 447 olduğu görüldü. Haber içerikleri incelendiğinde en çok sosyal medyanın gündemde yer aldığı kaydedildi.

arşiv

En çok kullanıcı bulunan ülkeler: Çin ve Hindistan

4,54 milyar insan aktif şekilde internet kullanıyor
Ajans Press’in, Statista verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Ocak küresel dijital nüfusu açıklandı. Böylelikle dünyadaki 4,54 milyar insanın aktif internet kullandığı görülürken, bunun küresel nüfusun yüzde 59’una denk geldiği saptandı. İnternet kullanıcılarının en çok olduğu ülkeler ise Çin, Hindistan ve ABD olarak öne çıktı. Genel nüfusu arasında neredeyse hiç çevrimiçi kullanımı olmayan Kuzey Kore ise bu alanda son sırada yer aldı. 2018 itibariyle de 2 milyardan fazla kullanıcıyla Asya, en fazla çevrimiçi kullanıcıya sahip olurken, Avrupa yaklaşık 705 milyon internet kullanıcıysa ikinci sırada yer aldı.

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