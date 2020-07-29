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Teknoloji Google, Okyanus altından ABD ile Birleşik Krallığı birleştirecek
İNTERNET

İnternet kabloları nereden geçiyor?

Google, Okyanus altından ABD ile Birleşik Krallığı birleştirecek

Google'ın yaptığı açıklamayla Atlas Okyanusu'nun altına kablo döşemeyi planladığını duyurdu. ABD'den Birleşik Krallık'a kadar uzanacak bu kablo ile internet hızının da artırılması hedefleniyor. Aynı zamanda Okyanus'a 2003'ten beri döşenen ilk kablo da olacak.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İnternet kullanımını büyük oranda denizlerin altındaki kablolara borçlu olduğumuz bu günlerde Google'ın yeni hedefi ABD ile Birleşik Krallık arasında köprü oluşturucak daha hızlı bir sistem.

Teknoloji devi Google, ABD ile Birleşik Krallık ve İspanya'yı birleştirecek bir deniz altı kablo döşeyeceğini açıkladı.

  • Şirketin açıklamasına göre, ABD donanmasında bir zamanlar Tümamiral olarak görev üstlenen bilgisayar bilimcisi Grace Murray Hopper adı verilecek kablo, Google'ın tüketici ve girişim ürünlerinin daha esnek sunulabilmesini destekleyecek.

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ABD ile İspanya arasındaki ilk kablo

Google Global Network Başkan Yardımcısı Bikash Hopper, Bikash Koley kablosunun işletmeye alındıktan sonra, ABD ile Birleşik Krallık arasında 2003 yılından bu yana döşenecek ilk kablo olacağının altını çizdi.

  • Hopper, bu kablonun aynı zamanda ABD ve Birleşik krallık arasında özel bir şirketin döşeyeceği ilk kablo olacağını ve ABD ile İspanya arasında döşenecek ilk kablo olacağına dikkat çekti.

Google halen Portekiz ile Güney Afrika'yı, Şili'de Güney Amerika'da birçok bölgeyi ve ABD ve Fransa'yı birleştiren kabloların da işletmecisi.

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