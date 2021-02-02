Teknoloji iOS 145 ile birlikte maske takanların iPhone kilitlerini açmasını kolaylaştıran bir özellik geldi
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iOS 14.5 ile birlikte maske takanların iPhone kilitlerini açmasını kolaylaştıran bir özellik geldi

iOS 14.5 ile birlikte hayata geçirilen yeni özellik, koronavirüs nedeniyle maske takan ve bu yüzden Face ID ile kilit açamayan insanların hayatını kolaylaştırıyor. Bu sayede Apple Watch'u olan kullanıcıların iPhone kilitleri hızlı şekilde açılabiliyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone
iPhone

Birkaç hafta önce ortaya çıkan yeni patent, önümüzdeki süreçte iPhone'lardaki Face ID teknolojisine 'ısı haritasının' ekleneceğini gösteriyor. Böylece biyometrik tarayıcının çok daha güvenli hale gelmesi bekleniyor. Apple, buna ek olarak bir yandan da ekran altı parmak izi okuyucu üzerinde çalışıyor.

Alternatif kimlik tarama yöntemleri geliştiriliyor

Cupertinolu şirket aslında parmak izi tarayıcı konusunda epey ilginç bir geçmişe sahip. iPhone 5s ile birlikte başlayan parmak izi okuyucu sistemi uzunca bir süre kullanıldı. Daha sonrasında ise Face ID sistemi devreye girdi. Gelinen son noktada yeni nesil iPhone'larda parmak izi tarayıcının tekrardan aktif edileceği yönünde.

Maske nedeniyle Face ID'yi aşamayan kullanıcılar için alternatif yöntem iPhone'larda şifre girme kısmını ortadan kaldırıyor.

Maske nedeniyle Face ID sistemi kullanılamıyor

Ama bu kez az önce de bahsettiğimiz gibi parmak izi okuyucunun ekran altına konumlandırılması bekleniyor. Bunun nedeni koronavirüs nedeniyle takılan maskeler olarak görülüyor. Çünkü maskeler yüz tanıma sisteminin çalışmasını engelliyor ve doğal olarak alternatif bir biyometrik tarayıcının kullanılması zorunlu hale geliyor.

Ancak bu sisteme geçiş sürecinde farklı çözümler de sunuluyor. iOS 14.5 ile birlikte hayata geçirilen yeni özellik, Apple Watch'u olan kullanıcılar için parolayı hızlıca geçmeyi sağlıyor. Ekran kilidini açmak için Apple Watch'un bileğinizde olması yeterli. Böylece Apple Watch'a dokunsal bir geri bildirim gönderiliyor ve kimlik doğrulama işlemi saat üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Yeni özelliklere ek olarak önceki sürümlerde karşılaşılan hatalar da yeni versiyonla tarihe karışıyor.

Tüm bunlara ek olarak iOS 14.5 ile birlikte çeşitli hatalar da ortadan kalkıyor.

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