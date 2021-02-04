Teknoloji iOS 145 ile birlikte uygulamaları hızlıca kapatma özelliği geliyor
MOBİL

iOS 14.5 ile birlikte uygulamaları hızlıca kapatma özelliği geliyor

iOS 14.5 güncellemesi, arka plandaki uygulamaların askıya alınması yerine tamamen kapanmasını ve bu sayede batarya tasarrufu yapılmasını sağlıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iOS 14.5
iOS 14.5

iOS 14.5 ile birlikte hayata geçirilen yeni özellik, koronavirüs nedeniyle maske takan ve bu yüzden Face ID ile kilit açamayaninsanların hayatını kolaylaştırıyor. Böylece Apple Watch'u olan kullanıcılar iPhone kilitleri hızlı şekilde açılabiliyor. Yani aslında ekran kilidini açmak için Apple Watch'un bileğinizde olması yeterli. Böylece akıllı saate dokunsal bir geri bildirim gönderiliyor ve kimlik doğrulama işlemi saat üzerinden gerçekleştiriliyor.

iOS 14.5 ile birlikte uygulamaları hızlı kapatmayı sağlayan Fast App Termination özelliği geliyor.

Fast App Termination nedir?

Bu güncelleme aynı zamanda uygulamaların askıya alınmasına ek olarak hızlı şekilde kapatılmasını sağlayan 'Fast App Termination' isimli yeni bir özellik de sunuyor. Bu sistem kısaca arka planda çalışan uygulamaların yeniden aktif olana kadarki süreçte hızlıca kapatılmasını sağlıyor.

Ne sağlıyor?

Fast App Termination, uygulamaların arka planda beklerken verileri tutmaya devam etmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak. Bunun yerine uygulamalar kapatılacak ve daha sonrasında tekrardan başlayacak.

Batarya performansını artıracak mı?

Apple, yıllar önce bir açıklama yapmış ve arka planda bekletilen uygulamaların aslında bataryadan tüketmediğini ifade etmişti. Ama bugün gelinen noktada Fast App Termination'ın bataryadan tasarruf sağlayacağı da belirtiliyor.

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