iPhone 13 ailesinin pil ve ekran değişim ücretleri belli oldu

Apple, bundan birkaç hafta önce iPhone 13 ailesini tanıttı. Son olarak, iPhone 12 ile kıyaslandığında bir dizi yeni özellik sunan serinin teknik destek fiyatları da açıklandı. Garanti şartları dışında kalan iPhone 13'ler için pil ve ekran değişimlerinde ücret hayli yüksek.

iPhone 13 pil değişim ücretleri

iPhone 13 ailesindeki pil değişim fiyatlandırmaları sabit olarak 649 TL şeklinde belirlenmiş. Bu rakam aslında diğer modeller için de geçerli. Ek olarak asıl fark ise iPhone 13'ün ekran değişimlerinde başlıyor.

iPhone 13 ailesinde en uygun fiyatlı ekran değişimi mini modelinde gerçekleşiyor ve rakam 2349 TL.

iPhone 13 ekran değişim ücretleri

iPhone 13'lerde ekran değişimi 2349 TL'den başlıyor. Bu rakam ufak boyutlu ekrana sahip olan mini modeli için geçerli elbette. Liste iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro olarak değişiyor, elbette rakamlar da.

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iPhone 13 mini ekran değişimi: 2349 TL

iPhone 13 ekran değişimi: 2749 TL

iPhone 13 Pro: 2749 TL

iPhone 14 Pro Max: 3199 TL

Garanti dışında kalan iPhone 13'ler için diğer onarım ücretleri ise epey fazla. Zira iPhone 13 mini'de bu onarımlar için ödenmesi gereken tutar 5559 TL civarında. Ayrıca iPhone 13'te 6459 TL, iPhone 13 Pro'da 7499 TL ve iPhone Pro Max'te ödenmesi gereken rakam 8299 TL'ye çıkıyor.