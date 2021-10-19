Teknoloji iPhone 13lerdeki Sinematik Mod çekimleri nedeniyle iMovie güncellendi
İNTERNET

iPhone 13'lerdeki Sinematik Mod çekimleri nedeniyle iMovie güncellendi

Apple'ın hem Mac OS hem de iOS için sunduğu video düzenleme uygulaması iMovie, iPhone 13'lerde gelen Sinematik Mod moduyla çekilen videoların detaylı şekilde düzenlenebilmesi için güncellendi. Böylece iMovie kullanıcıları çeşitli ayarları doğrudan bilgisayardan ya da iOS uygulaması üzerinden değiştirebiliyor.

Abone Ol Google News
Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 13lerdeki Sinematik Mod çekimleri nedeniyle iMovie güncellendi
iMovie

Apple, geçen ay tanıtılan yeni nesil iPhone'larla çekilen videoların rahatça düzenlenebilmesi için iMovie uygulamasını güncelledi. Bundan böyle iPhone 13 ailesiyle çekilen Sinematik Mod videoları da iMovie ile düzenlenebiliyor.

  • iPhone Sinematik Mod nedir? Apple'ın iPhone 13 serisiyle hayata geçirdiği Sinematik Mod, isminden de anlaşılabildiği gibi videonun çok daha profesyonel bir makineyle çekilmiş hissini oluşturması amacıyla geliştirilmiş bir kamera modu. Özellikle odak geçişlerindeki yumuşak geçiş epey dikkat çekiyor.

iPhone Sinematik Mod, odağı otomatik olarak çerçevenin önemli kısmına çekmek için makine öğreniminden yararlanıyor. Yani aslında genellikle hangi yüz kameraya yakın ya da dönükse buna göre bir analiz gerçekleştiriliyor. Ayrıca, kayıt sırasında ve video çekildikten sonra oynatma sırasında odak noktasını ayarlamak için insanların telefon ekranına dokunmasına imkan tanıyor. Artık en yeni macOS Monterey'e sahip iMovie kullanıcıları, aynı ayarlamaları bilgisayardan da gerçekleştirebiliyor.

Güncellenen iMovie Sinematik Mod düzenlemeleri sağlıyor.
Güncellenen iMovie Sinematik Mod düzenlemeleri sağlıyor.

iMovie 10.3 sürüm notları

- iPhone 13'te kayıtlı videoları Sinematik Mod ile düzenleyin.
- Derinlik efektinin yoğunluğunu değiştirmek için Sinema denetimini kullanın.
- Görüntüleyicide yüzlere ve diğer nesnelere odaklanmayı seçin.

Tüm bunlara ek olarak iMovie, tıpkı Final Cut Pro ve Logic Pro'daki gibi yeni M1 Pro ve M1 Max yongaları için optimize edilmiş durumda. Yeni yongalar Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü yongaları. M1 Pro yüzde 70 daha yüksek işlemci performansı sunarken ayrıca M1'in iki katı grafik performansı vadediyor.

iPhone 13 teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı
ÖZGÜN
iPhone 13 teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı

Apple yeni ürünlerini tanıttı
TEKNOLOJİ
Apple yeni ürünlerini tanıttı
İki duran top iki gol

İki duran top iki gol

​Siyah beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkıyor.
Eskişehirde zorlu mesai

Eskişehir'de zorlu mesai

En az 2 hafta durmadan yanıyor.
Türkiyeyi hedef alan ortak bildiriye Dışişlerinden sert tepki: Adresi halen kavrayamadılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Togo'da konuştu.

Alıcısı hazır

Alıcısı hazır

Kilosu 300 liradan satılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.