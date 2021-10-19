iPhone 13'lerdeki Sinematik Mod çekimleri nedeniyle iMovie güncellendi

Apple, geçen ay tanıtılan yeni nesil iPhone'larla çekilen videoların rahatça düzenlenebilmesi için iMovie uygulamasını güncelledi. Bundan böyle iPhone 13 ailesiyle çekilen Sinematik Mod videoları da iMovie ile düzenlenebiliyor.

iPhone Sinematik Mod nedir? Apple'ın iPhone 13 serisiyle hayata geçirdiği Sinematik Mod, isminden de anlaşılabildiği gibi videonun çok daha profesyonel bir makineyle çekilmiş hissini oluşturması amacıyla geliştirilmiş bir kamera modu. Özellikle odak geçişlerindeki yumuşak geçiş epey dikkat çekiyor.

iPhone Sinematik Mod, odağı otomatik olarak çerçevenin önemli kısmına çekmek için makine öğreniminden yararlanıyor. Yani aslında genellikle hangi yüz kameraya yakın ya da dönükse buna göre bir analiz gerçekleştiriliyor. Ayrıca, kayıt sırasında ve video çekildikten sonra oynatma sırasında odak noktasını ayarlamak için insanların telefon ekranına dokunmasına imkan tanıyor. Artık en yeni macOS Monterey'e sahip iMovie kullanıcıları, aynı ayarlamaları bilgisayardan da gerçekleştirebiliyor.

REKLAM

Güncellenen iMovie Sinematik Mod düzenlemeleri sağlıyor.

iMovie 10.3 sürüm notları

- iPhone 13'te kayıtlı videoları Sinematik Mod ile düzenleyin.

- Derinlik efektinin yoğunluğunu değiştirmek için Sinema denetimini kullanın.

- Görüntüleyicide yüzlere ve diğer nesnelere odaklanmayı seçin.

Tüm bunlara ek olarak iMovie, tıpkı Final Cut Pro ve Logic Pro'daki gibi yeni M1 Pro ve M1 Max yongaları için optimize edilmiş durumda. Yeni yongalar Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü yongaları. M1 Pro yüzde 70 daha yüksek işlemci performansı sunarken ayrıca M1'in iki katı grafik performansı vadediyor.

ÖZGÜN iPhone 13 teknik özellikleri ve Türkiye satış fiyatı