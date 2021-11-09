Teknoloji iPhone 13lerdeki tedarik sorunu Şubata kadar devam edebilir
İNTERNET

iPhone 13'lerdeki tedarik sorunu Şubat'a kadar devam edebilir

Çip sıkıntısı hemen her üreticiyi köşeye sıkıştırmış durumda. Ancak bundan sonraki süreçte de problemlerin artmaya devam edeceği öngörülüyor. Yeni yayınlanan rapor, iPhone 13'lerdeki tedarik sorununun Şubat'a kadar devam edebileceği yönünde.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
iPhone 13lerdeki tedarik sorunu Şubata kadar devam edebilir
Apple iPhone

Küresel çaptaki çip krizi, şirketlerin çeşitli önlemler almasını sağlıyor. Bu noktada özellikle hem otomobil hem de teknoloji üreticileri yeni adımlar atmak durumunda kalıyor. Son olarak Alman otomotiv devi BMW, çip krizinden dolayı yeni modellerinde dokunmatik ekranlara yer vermeyeceğini duyurdu.

Yeni söylentiler, Apple'ın küresel çip kıtlığında birçok rakibinden daha az zarar gördüğü yönünde. Ancak yine de iPhone 13 serisi derinden etkilendi.

Digitimes'ın tedarik zinciri kaynakları, yeni iPhone 13 serisine dair stoğun en az Şubat'a kadar yeterli talebi karşılanacağını söyleyerek biraz daha ayrıntı ekledi.

iPhone 13'teki tedarik sıkıntıları önümüzdeki süreçte daha da artabilir.
iPhone 13'teki tedarik sıkıntıları önümüzdeki süreçte daha da artabilir.

Apple'ın nakit rezervi, şirketin bazı alanlarda çip kıtlığının hafiflemesine yardımcı oldu. Örneğin TSMC, üretim hatlarının çoğunu Apple'ın yongaları için ayırdı. Ancak buna rağmen bir grup eski yonga hala yetersiz durumda ve telefon üretilmesini engelliyor.

Tim Cook, bir yatırımcı notunda bileşen tedariği sorunlarının şirkete son çeyrekte 6 milyar dolara mal olduğunu ve bu sayının ancak yılın son üç ayında artmasını sağlayabileceğimizi söyledi.

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