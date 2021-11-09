iPhone 13'lerdeki tedarik sorunu Şubat'a kadar devam edebilir

Küresel çaptaki çip krizi, şirketlerin çeşitli önlemler almasını sağlıyor. Bu noktada özellikle hem otomobil hem de teknoloji üreticileri yeni adımlar atmak durumunda kalıyor. Son olarak Alman otomotiv devi BMW, çip krizinden dolayı yeni modellerinde dokunmatik ekranlara yer vermeyeceğini duyurdu.

Yeni söylentiler, Apple'ın küresel çip kıtlığında birçok rakibinden daha az zarar gördüğü yönünde. Ancak yine de iPhone 13 serisi derinden etkilendi.

Digitimes'ın tedarik zinciri kaynakları, yeni iPhone 13 serisine dair stoğun en az Şubat'a kadar yeterli talebi karşılanacağını söyleyerek biraz daha ayrıntı ekledi.

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iPhone 13'teki tedarik sıkıntıları önümüzdeki süreçte daha da artabilir.

Apple'ın nakit rezervi, şirketin bazı alanlarda çip kıtlığının hafiflemesine yardımcı oldu. Örneğin TSMC, üretim hatlarının çoğunu Apple'ın yongaları için ayırdı. Ancak buna rağmen bir grup eski yonga hala yetersiz durumda ve telefon üretilmesini engelliyor.

Tim Cook, bir yatırımcı notunda bileşen tedariği sorunlarının şirkete son çeyrekte 6 milyar dolara mal olduğunu ve bu sayının ancak yılın son üç ayında artmasını sağlayabileceğimizi söyledi.