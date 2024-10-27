İşimiz gücümüz içerik üretmek

Online dünyada bilgiyi, eğlenceyi ve hatta haberi içeriklerden takip ediyoruz. Arama motorlarına rakip olabilecek şekilde her şeyi kısa videolardan izliyoruz. Yüzbinlerce takipçisi olan fenomenler dışında, özellikle gençler arasında içerik üretimi yaygınlaşıyor. Eleştirenler, önyargılı olanlar ve tabii ki kötü örneklerine rağmen sayısı azımsanmayacak bir kesim videoyla kendini ifade ediyor. Bir günümüzü, tatilimizi, iş ortamımızı konu alan paylaşımlar sayesinde sanal dünyada işimiz gücümüz artık içerik oldu.





ŞİRKETLERİN YENİ GÖZDESİ SOSYAL MEDYA

Dijital 2024 Global Genel Bakış ve Türkiye Raporu’na göre, 1 günümüzün 7 saat 6 dakikasını internette harcıyoruz ve ülke olarak dünyada 19’uncu sırada yer alıyoruz. Nüfusumuzun yüzde 86,5’i internette, yüzde 67,4’ü sosyal medyada zaman geçiriyor. Türkiye’de kullanıcı başına aylık sosyal medya kullanımında ilk sırayı 21 saat 24 dakika ile Instagram; ikinci sırayı da 20 saat 54 dakika ile TikTok alıyor. Hal böyle olunca sosyal medyadaki paylaşımlar ve içerikler birçok şirket için önemli hale geliyor. Bu alandaki en çok dikkat çeken paylaşım platformu ise Tiktok.





PLATFORMLARIN ÜLKE KURALLARINA UYMASI ÖNEMLİ

Artık uzun reklamlar, süslü laflar döneminin yerini dijital ortamdaki gerçekçi deneyimler ve hikayeler alıyor. İçerik üreticilerin paylaşımları daha fazla önemseniyor. Kendilerini bir sosyal medya şirketinden ziyade içerik platformu olarak tanımladıklarını belirten TikTok, Türkiye, Orta ve Güney Asya Küresel İş Çözümleri Lideri Barış Aldanmaz, İstanbul’da bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Tiktok’un faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına uyduğunu belirten Aldanmaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumlarla bilgi paylaşımının şeffaf şekilde yapıldığını söyledi.





5 YILDA 1 MİLYAR KULLANICIYA ULAŞTI

Son beş yılda TikTok’un, 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip küresel eğlence platformu haline geldiğini kaydeden Barış Aldanmaz, Smart+ isimli ürünlerinin şirketlerin reklam ve içerik oluşturmasına yardımcı olduğunu anlattı. Tiktok’un yapay zekâ destekli filtreleme özelliği sayesinde uygunsuz içeriklerin hemen tespit edilerek yayından kaldırıldığına değinen Aldanmaz, ‘Aile Eşleşmesi’ isimli uygulamalarını şöyle anlattı: “Bu özellik, ebeveynlerin kendi hesaplarını gençlerin hesaplarına bağlamalarına, olanak tanıyor. Türkiye’de, kural ihlalli içeriklerin yüzde 98,9’unu proaktif olarak kaldırıyoruz ve bu küresel ortalamanın çok üzerinde bir oran.”











