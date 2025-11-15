Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
Japon araştırmacıdan çığır açan keşif: Beyin düşünceleri yazıya dönüşecek

Japon araştırmacıdan çığır açan keşif: Beyin düşünceleri yazıya dönüşecek

21:3615/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Beyin aktiviteleri yapay zeka ile yazıya dönüştürülüyor.
Beyin aktiviteleri yapay zeka ile yazıya dönüştürülüyor.

Japonya’da bir araştırmacı, beyin görüntüleme teknikleri ve yapay zekayı kullanarak insanların zihninde canlandırdığı görüntüleri sözcüklere dönüştürebilen “zihin betimleme” yöntemini geliştirdi. fMRI cihazıyla kaydedilen beyin aktiviteleri, yapay zeka tarafından analiz edilerek ayrıntılı yazılı betimlemelere çevriliyor. Bu teknoloji, konuşma yetisini kaybetmiş kişilerin iletişim kurmasına da imkan tanıyacak. Çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı.

Japonya'da bir araştırmacı, beyin görüntüleme yöntemleri ve yapay zekadan yararlanarak insanların zihninde canlandırdığı görüntüleri sözcüklere dökebilen "zihin betimleme" adlı yeni bir yöntem geliştirdi.

Japonya'da bulunan Nippon Telegraph ve Telephone telekomünikasyon şirketinin İletişim Bilimleri Laboratuvarı'nda çalışan araştırmacı Horikawa Tomoyasu, 22-37 yaş aralığında, ana dili Japonca olan 6 gönüllüyle yürüttüğü çalışmada, zihinsel imgelerin yazılı betimlemelere aktarılma sürecini araştırdı.

Yapay zeka modelleri eğitildi

Deney süresince katılımcılara nesnelerden doğa manzaralarına, insan hareketlerinden günlük aktivitelere kadar çeşitli içeriklere sahip 2 bin 180 video gösterildi.

Katılımcıların beyin aktiviteleri, izledikleri kısa süreli videolar sırasında fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) cihazıyla kaydedildi.

Videoların içeriğine ilişkin yazılı metinler önce büyük dil modelleri tarafından sayısal dizilere dönüştürüldü, ardından basit yapay zeka modelleri, bu sayısal diziler ile videolar izlenirken kaydedilen beyin aktivitelerini eşleştirecek şekilde eğitildi.

'Zihin betimleme' adı verildi

Deney kapsamında, katılımcıların videoları izlerken veya izlediklerini hatırlarken zihinlerinde canlandırdığı görüntüleri cümlelere dönüştürmeyi başaran Horikawa, geliştirdiği tekniğe "zihin betimleme" adını verdi.

Horikawa, bu yeni yöntemin, beynin görsel bilgiyi nasıl işlediğini çözümleyerek nesneleri, mekanları, eylemleri, olayları ve aralarındaki ilişkileri betimleyen ayrıntılı metinler üretebildiğini söyledi.

Tekniğin, beyindeki dil merkezlerinden bağımsız çalıştığını vurgulayan Horikawa, bunun nörodejeneratif hastalıklar nedeniyle konuşma yetisini kaybeden kişilerin iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Çalışma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.



#Japonya
#yapay zeka
#zihin betimleme
#beyin görüntüleme yöntemleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?