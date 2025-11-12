Akıllı telefonlarda sistem değişiyor: Google ve Samsung 'pil canavarları' için düğmeye bastı

Akıllı telefonlarda pil ömrünü uzatacak yeni bir dönem başlıyor. 2026’dan itibaren Play Store, arka planda çalışarak fazla enerji harcayan uygulamalar hakkında kullanıcıları uyaracak ve bu uygulamaların mağaza içindeki görünürlüğünü azaltacak. Google ve Samsung’un geliştirdiği ortak sistem, normal kullanım dışındaki enerji tüketimini otomatik olarak tespit edecek. Böylece kullanıcılar, telefonlarının pilini hızla tüketen “enerji canavarı” uygulamaları kolayca fark edip kaldırabilecek.
Akıllı telefonlarda pil ömrünü artırmayı hedefleyen önemli bir adım atılıyor. 2026 yılından itibaren Play Store, enerji tüketimi yüksek uygulamalar hakkında kullanıcılara uyarı gönderecek ve bu tür uygulamaların mağaza içindeki görünürlüğünü azaltacak.
Telefonların pilinin hızlı tükenmesinin başlıca sebeplerinden biri, arka planda çalışan veya yeterince optimize edilmemiş uygulamalardır. Ancak hangi uygulamanın fazla enerji harcadığını belirlemek her zaman kolay olmuyor. Bu soruna çözüm olarak Google ve Samsung, “pile zarar veren” uygulamaları otomatik tespit eden ortak bir izleme sistemi geliştirdi.
Play Store kullanıcıları artık bilgilendirecek
Sammobile’ın aktardığına göre Google, yeni sistem çerçevesinde geliştiricilere uygulamaların pil tüketim oranını gösteren özel bir metrik sunmaya başladı. Bu veriler, Samsung’un uzun yıllardır topladığı kullanıcı deneyimi istatistiklerinden faydalanılarak oluşturuldu.
Sistem, bir uygulama kullanılmadığı hâlde pil tüketmeye devam ederse bunu otomatik olarak saptayacak. Ancak müzik çalma ya da kullanıcı tarafından başlatılan veri indirme gibi normal enerji harcamaları bu hesaplamaya dahil edilmeyecek.
Enerji canavarı uygulamalar geri planda kalacak
Nisan 2025’te beta olarak test edilen sistem, artık tüm geliştiricilerin kullanımına açıldı. Yeni metrik, Play Store sıralama algoritmasını da etkileyecek. Böylece aşırı pil harcayan uygulamalar daha az önerilecek ve mağazada daha az görünür hâle gelecek.
Kullanıcılar pil tüketen uygulamaları kolayca görebilecek
Bu yeni sistem sayesinde telefon kullanıcıları, pil ömrünü hızla tüketen uygulamaları kolayca tespit ederek kaldırabilecek.