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Japonya'da iPhone 14 krizi: Yüzlerce yanlış alarm geliyor

iPhone 14 trafik kazası algılama sistemi, Japonya’da krize neden oldu. Bakanlık, kayak alanları yakınındaki itfaiye teşkilatlarına gelen acil durum çağrılarının normalden daha fazla olduğunu belirtti.

14:40 . 30/01/2023 Pazartesi
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Japonya İçişleri ve Haberleşme Bakanlığı Yangın ve Afet Yönetimi Dairesi, gerekli olmayan durumlarda otomatik yardım çağırma girişimlerinin artması nedeniyle kullanıcılara akıllı telefon ve diğer cihazlardaki kaza algılama özellikleri konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Acil durum çağrıları arttı

Yomiuri Shimbun’un bildirdiğine göre, Japonya Nagano eyaletinde beş belediyeye bağlı İtfaiye Teşkilatı, 16 Ocak - 23 Ocak tarihleri arasında 919 acil durum çağrısı aldı. Bunlardan 134’ünün yanlış çağrı olduğu ve çoğunun kayak alanında kaza tespiti sisteminden kaynaklandığı bildirildi. Aynı şekilde, Gifu eyaletindeki Gujo Şehri İtfaiyesi, 1 Ocak - 23 Ocak arasında 351 acil durum çağrısı aldı. Bu aramaların da 135’inin yanlış alarm olduğu kaydedildi.

Hatalı tespit

Kaza algılama sistemi, kişinin kayak yaparken düşmesini veya çarpmasını kazaya eşdeğer olarak görebiliyor ve acil durum servislerinin çağrılmasıyla sonuçlanan geri sayımı tetikleyebiliyor. Aramadan önce kişi uyarılıyor ancak o anda yanıt veremeyecek pozisyonunda olabilir.

Yanlış acil durum aramaları bildirilmeli

Bu özelliği kapatmak mümkün olsa da, bir itfaiyeciye göre ciddi bir kazanın meydana gelmesi durumda etkili bir özellik olması açısından kişiden tamamen kapatılmasını istemek yanlış. Bir ajans yetkilisi de iPhone’un yanlış acil durum araması yapması durumunda yerel itfaiyeye hatayı bildirmesi gerektiğini söylüyor.



#japonya
#iphone
#apple
1 saat önce
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Japonya'da iPhone 14 krizi: Yüzlerce yanlış alarm geliyor
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