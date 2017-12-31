Katlanabilir Samsung Galaxy X için tarih belli oldu

Galaxy X için yapılan konsept tasarım.

Samsung’un önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan Tüketici Elektriği Fuarı(CES) 2018’de yeni cihazı Galaxy X’i tanıtacağı söyleniyor. Güney Koreli teknoloji devi üzerinde Samsung X CES 2018 yazılı büyük bir afiş ile dikkatleri üzerine çekti.

Samsung, 2017’nin ilk aylarında Galaxy X markasının ticari isim haklarını almıştı. SM-G888N0 model numarasıyla resmi web sitesinde görülen Samsung Galaxy X, Bluetooth SIG ve Wi-Fi sertifikalarını aldı. Söylentilere bu yeni cihazın teknoloji devi tarafından üretilecek ilk katlanabilir telefon olacağı yönündeydi. Ancak Samsung’un yakın zamanda yaptığı bir basın açıklaması, Galaxy X’in profesyoneller için tasarlanmış bir akıllı telefon olarak tanımladı. Bu yeni cihaz muhtemelen yeni nesil LTE-R bağlantısını destekleyecek.

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Galaxy X’in özellikleri hakkında şu anda çok fazla detay bilinmiyor. Ayrıca cihazın ilk etapta sadece Güney Kore’de kullanılacağı düşünülüyor. Galaxy X’in dışında şirket Galaxy A8 ve A8+ modellerini de CES 2018’de sergileyecek.