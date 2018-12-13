Kia Stinger Türkiye'de 190 bin TL'ye varan indirimle satışta

Güney Koreli otomotiv devi Kia’nın tanıtıldığı günden beri konuşulan modeli Stinger, geçtiğimiz aylarda ülkemize giriş yaptı. Tasarım, donanım ve performansı bir araya getiren Kia Stinger, Ekim ayında tek donanım paketiyle sunulmuştu ancak şimdi paketlerin sayısı üçe çıktı. Hatta satışa sunulan en lüks donanımlı Stinger yeni indirim kampanyasıyla Türkiye’ye giriş yaptığı tarihteki fiyatından çok daha ucuza alınabiliyor.

Kia Stinger tek motor seçeneğiyle ülkemizde

ABD pazarında 2.2 litrelik turbo dizel ve 3.3 litrelik V6 benzinli seçenekleri de bulunan Stinger, ülkemizde sadece 2 litrelik benzinli motorla satışa sunuldu. Araç arkadan itişli çift turbo beslemeli ve 244 beygir güç üreten bir motora sahip. Türkiye pazarına giriş yaptığı Ekim ayında 550 bin TL olan fiyat bu ay itibariyle 360 bin TL’ye düştü.

En yüksek pakette bile fiyat düştü

Kasım ayında yürürlüğe giren ÖTV ve KDV indirimlerinden 2 litrelik motoru nedeniyle faydalanamayan Kia Stinger’ın fiyatının nasıl bu kadar düştüğü bilinmiyor. Satış fiyatının yeni donanım paketleri sayesinde biraz aşağıya çekildiği gözlemlense de en üst paket olan GT Line S’in bile fiyatı 490 bin TL olarak belirlenmiş. Kia Stinger’ın ara donanım paketi olan GT Line ise ülkemizde 399 bin TL’ye satılıyor. En düşük paket ise 360 bin TL fiyat etiketiyle satışta.

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