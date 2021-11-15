Teknoloji Klasikleşen mavi hata ekranı Windows 11 ile geri dönüyor
İNTERNET

Klasikleşen mavi hata ekranı Windows 11 ile geri dönüyor

Microsoft, klasikleşen mavi hatalarını Windows 11 ile değiştirmiş ve siyah bir görünüme kavuşturmuştu. Yeni yayınlanan güncellemenin ardından tekrardan mavi ekrana dönüş gerçekleşiyor. Ayrıca bu sürümle birlikte çok sık karşılaşılan Windows 11 hataları da ortadan kalkıyor.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Klasikleşen mavi hata ekranı Windows 11 ile geri dönüyor
Windows 11

Microsoft, Windows 11'e yönelik geliştirmelere devam ediyor. Her ne kadar şimdiye dek bir dizi problem çözülmüş olsa da, kullanıcıların zaman zaman karşılaştığı hatalara yönelik güncellemeler devam ediyor. Bu kapsamda Windows 11'de siyah hale gelen 'hata ekranı' da klasik mavi ekran olarak geri dönüyor.

Windows 11 için yayınlanan 22000.346 bunun yanı sıra bir dizi yeni özellik de içeriyor. Özellikle Bluetooth ses düzeyinin değiştirilmesi sırasında yaşanan problem ve Görev Çubuğu'ndaki titreşim ortadan kalkıyor. Aynı zamanda yazıcıda karşılaşılan sorunlar da tarih oluyor.

Yeni işletim sistemiyle alakalı olarak kullanıcıların bilmediği çok fazla detay var. Bunlardan biri de standart olarak ortada gelen Başlat Menüsü'nün konumunun değiştirilmesi. Düzenlemeyi Görev Çubuğu'na sağ tıklayıp Görev Çubuğu Ayarları üzerinden hizalama seçeneğiyle işlem hızlıca halledilebiliyor.

Windows 11'de Başlat Menüsü'nün konumu nasıl değiştirilir?
TEKNOLOJİ
Windows 11'de Başlat Menüsü'nün konumu nasıl değiştirilir?
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