Klasikleşen mavi hata ekranı Windows 11 ile geri dönüyor

Microsoft, Windows 11'e yönelik geliştirmelere devam ediyor. Her ne kadar şimdiye dek bir dizi problem çözülmüş olsa da, kullanıcıların zaman zaman karşılaştığı hatalara yönelik güncellemeler devam ediyor. Bu kapsamda Windows 11'de siyah hale gelen 'hata ekranı' da klasik mavi ekran olarak geri dönüyor.

Windows 11 için yayınlanan 22000.346 bunun yanı sıra bir dizi yeni özellik de içeriyor. Özellikle Bluetooth ses düzeyinin değiştirilmesi sırasında yaşanan problem ve Görev Çubuğu'ndaki titreşim ortadan kalkıyor. Aynı zamanda yazıcıda karşılaşılan sorunlar da tarih oluyor.

Yeni işletim sistemiyle alakalı olarak kullanıcıların bilmediği çok fazla detay var. Bunlardan biri de standart olarak ortada gelen Başlat Menüsü'nün konumunun değiştirilmesi. Düzenlemeyi Görev Çubuğu'na sağ tıklayıp Görev Çubuğu Ayarları üzerinden hizalama seçeneğiyle işlem hızlıca halledilebiliyor.

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