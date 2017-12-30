Klon sığırların torunu oldu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli "Anadolu Yerli Sığırlarının Klonlanması" Projesi kapsamında 2009 yılında kulak derisi hücresinden klonlanan ve dünyadaki klonların içinde "en uzun yaşayanlar" sınıfına da girmeyi başaran yerli boz ırk klonları, hiçbir sağlık sorunu olmadan yaşamlarını sürdürüyor.

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sezen Arat'ın yaptığı açıklamada, Efe'nin 2009 yılında TÜBİTAK destekli proje kapsamında 4 yaşındaki bir boğanın kulak hücresinden klonlandığını, aynı şekilde 5 yaşında bir boz ırk ineğin de hücrelerinden 4 dişi klonladıklarını söyledi.

Proje çerçevesinde 2009 yılında sperma olmadan bir canlının birebir kopyasının oluşturulduğunu anlatan Arat, dünyada bu teknolojiyi uygulayan 10 civarında ülke bulunduğunu aktardı.

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Klonlama teknolojisinde ABD ve Japonya'nın başı çektiğini vurgulayan Arat, şöyle konuştu:

"Biz de kendi yerli boz ırkımızı klonlamıştık. Çünkü sayıları çok azalmıştı. O zaman dondurulmuş hücre bankasından hücreleri çözüp bu hayvanları klonladık. Tabii klonlama yeni bir teknoloji. Hala gelişmekte olan bir teknoloji ve uygulayan her ülkede aynı başarıya ulaşmıyor."

Arat, bu teknolojiyi uygulamaya çalışan bazı ülkelerde klonların 1-2 yaşında öldüğünü, ölü doğumların gerçekleşebildiğini anlatarak, şunları söyledi: