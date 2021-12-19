Teknoloji Konsol pazarı 2022de 81 milyar dolara ulaşacak
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Konsol pazarı 2022’de 81 milyar dolara ulaşacak

Deloitte’un hazırladığı Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri raporuna göre oyun konsolu pazarı 2022’de dünya genelinde 81 milyar dolarlık hacme ulaşacak. Rapora göre gelecek yıl oyuncu başına elde edilecek gelir de ortalama 92 dolar seviyesine çıkacak.

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Mustafa İlhan Yeni Şafak
Konsol pazarı 2022’de 81 milyar dolara ulaşacak
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Deloitte’un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporu açıklandı. Rapor, tüm dünyada her geçen gün kitlesi büyüyen oyun konsolu pazarının 2022’de, bir önceki yıla göre yüzde 10’luk artışla 81 milyar dolarlık hacme ulaşacağını öngörüyor. Gelecek yıl 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan oyun konsolu pazarındaki oyuncu sayısının 900 milyonu bulması, oyuncu başına elde edilecek gelirin de ortalama 92 dolara çıkması bekleniyor. Bu rakam PC oyuncularında 23, cep telefonu üzerinden oyun oynayanlarda ise 50 dolar seviyelerinde.

HER YAŞTAN OYUNCU VAR

  • Rapordaki konsol pazarı tahminlerini değerlendiren Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, “Oyun konsolu pazarı her gün hızla büyüyor. ABD’de 14-24 yaş arası grubun büyük bölümü ‘gaming’i televizyon ve stream yayın izlemekten bile daha öncelikli eğlence aracı olarak gördüklerini söylüyor. Milenyum ve X kuşaklarının yanı sıra, 40’lı-50’li yaşlardaki eski oyuncular da konsol oyunlarıyla olan bağlarını koparmıyorlar. Hem yazılım hem abonelik olmak üzere sektörde çift taraflı büyüme görülüyor” diye konuştu.
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