Konsol pazarı 2022’de 81 milyar dolara ulaşacak

Deloitte’un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporu açıklandı. Rapor, tüm dünyada her geçen gün kitlesi büyüyen oyun konsolu pazarının 2022’de, bir önceki yıla göre yüzde 10’luk artışla 81 milyar dolarlık hacme ulaşacağını öngörüyor. Gelecek yıl 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan oyun konsolu pazarındaki oyuncu sayısının 900 milyonu bulması, oyuncu başına elde edilecek gelirin de ortalama 92 dolara çıkması bekleniyor. Bu rakam PC oyuncularında 23, cep telefonu üzerinden oyun oynayanlarda ise 50 dolar seviyelerinde.
HER YAŞTAN OYUNCU VAR
- Rapordaki konsol pazarı tahminlerini değerlendiren Deloitte Türkiye Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, “Oyun konsolu pazarı her gün hızla büyüyor. ABD’de 14-24 yaş arası grubun büyük bölümü ‘gaming’i televizyon ve stream yayın izlemekten bile daha öncelikli eğlence aracı olarak gördüklerini söylüyor. Milenyum ve X kuşaklarının yanı sıra, 40’lı-50’li yaşlardaki eski oyuncular da konsol oyunlarıyla olan bağlarını koparmıyorlar. Hem yazılım hem abonelik olmak üzere sektörde çift taraflı büyüme görülüyor” diye konuştu.