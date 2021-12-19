Konsol pazarı 2022’de 81 milyar dolara ulaşacak

Deloitte’un Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) sektörlerine ilişkin tahminlerini paylaştığı TMT Öngörüleri 2022 raporu açıklandı. Rapor, tüm dünyada her geçen gün kitlesi büyüyen oyun konsolu pazarının 2022’de, bir önceki yıla göre yüzde 10’luk artışla 81 milyar dolarlık hacme ulaşacağını öngörüyor. Gelecek yıl 50’nci yaşını kutlamaya hazırlanan oyun konsolu pazarındaki oyuncu sayısının 900 milyonu bulması, oyuncu başına elde edilecek gelirin de ortalama 92 dolara çıkması bekleniyor. Bu rakam PC oyuncularında 23, cep telefonu üzerinden oyun oynayanlarda ise 50 dolar seviyelerinde.

HER YAŞTAN OYUNCU VAR