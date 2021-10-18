Teknoloji Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde akıllı telefon satışları düştü
MOBİL

Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde akıllı telefon satışları düştü

Koronavirüs, üretimin sekteye uğramasının yanı sıra ekonomik anlamda da yüz milyonlarca kişiyi köşeye sıkıştırıyor. Dolayısıyla insanların ürün satın alım kararlarını da önemli oranda değiştiriyor. Ortaya çıkan yeni istatistiklere göre dünya genelinde akıllı telefon satışları düşmüş durumda.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Koronavirüs nedeniyle dünya genelinde akıllı telefon satışları düştü
Teknoloji

iPhone 13 için erken talep, Apple'ın küresel akıllı telefon pazarında ikinci sırayı yeniden kazanmasını sağladı. Ancak devam eden bileşen sıkıntısı satışları olumsuz etkiliyor.

Canalys'in yeni paylaştığı rakamlara göre Apple, payını geçen yıla kıyaslandığında yüzde 12'den yüzde 15 seviyesine çıkarırken Xiaomi'nin payı ise yüzde 14 civarında kaldır. Uzun vadeli pazar lideri olan Samsung'un payı ise yüzde 23 seviyesinde.

Ancak satıcılar talebi karşılamakta zorlandıkça toplam hacim yüzde 6 civarında düştü. Sadece mobil sektör değil diğer birçok farklı pazar da koronavirüsetkisiyle birlikte olumsuz etkilendi.

Küresel çapta akıllı telefon satışları

Koronavirüs salgınının en başında hükümetler, akıllı telefonlar da dahil olmak üzere tüketici elektroniği talebi üzerinde kaçınılmaz bir etkisi olan sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal mesafe önlemlerini yürürlüğe koydu.

Birçok kişi, ekonomik kaygılar nedeniyle veya fiziksel olarak bir mağazaya gidemedikleri için satın alma işlemlerini erteledi ya da vazgeçti. Sonuç olarak, satıcılar siparişlerini azalttı ve üretimin ölçeği küçüldü.

Bileşen üreticileri, yeniden yükselen talebe ayak uydurmak için mücadele ediyor. Fakat problemlerin ne zaman son bulacağız belirsiz. Analistler, durumun gelecek yıla kadar normalleşmeyeceği üzerinde duruyor.

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