LG yakın zamanda akıllı telefon pazarından çekilebilir

Güney Koreli LG, uzunca bir süredir akıllı telefon piyasasından çıkmayı planlıyor. Özellikle son 5 yılda yapılan yatırımların karşılığını tam olarak alamayan şirketin son olarak bu kararı olma konusunda epey ciddi olduğu belirtiliyor.
Şirket CEO'su çalışanlara duyuru yaptı
Yeni çıkan haberlere göre şirket CEO'suKwon Bong-seok, çalışanlara bir e-posta göndererek, sert bir karar alacaklarının sinyallerini vermiş. Hatta bununla birlikte satışların geri çekilmesi ve bazı alanlarda küçülmeler meydana geleceği konusunda da bilgiler paylaşmış.
Durum böyle olunca LG için konuşulan 'akıllı telefon pazarından çekilme' konusu tekrardan gündeme geliyor. Şirketin alternatif pazarlarda ivme kazanması için mobil alandan çekilmesi ve kaynaklarını doğrudan diğer alanlara yöneltmesi daha doğru gibi görünüyor.