LG yakın zamanda akıllı telefon pazarından çekilebilir

Güney Koreli LG, uzunca bir süredir akıllı telefon piyasasından çıkmayı planlıyor. Özellikle son 5 yılda yapılan yatırımların karşılığını tam olarak alamayan şirketin son olarak bu kararı olma konusunda epey ciddi olduğu belirtiliyor.

LG'nin özellikle son 5 yıldaki yatırımlarının karşılığı alamadığı ortada. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte buradaki yatırımların diğer alanlara aktarılması söz konusu olabilir.

Şirket CEO'su çalışanlara duyuru yaptı

Yeni çıkan haberlere göre şirket CEO'suKwon Bong-seok, çalışanlara bir e-posta göndererek, sert bir karar alacaklarının sinyallerini vermiş. Hatta bununla birlikte satışların geri çekilmesi ve bazı alanlarda küçülmeler meydana geleceği konusunda da bilgiler paylaşmış.

Durum böyle olunca LG için konuşulan 'akıllı telefon pazarından çekilme' konusu tekrardan gündeme geliyor. Şirketin alternatif pazarlarda ivme kazanması için mobil alandan çekilmesi ve kaynaklarını doğrudan diğer alanlara yöneltmesi daha doğru gibi görünüyor.

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