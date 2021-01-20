Teknoloji LG yakın zamanda akıllı telefon pazarından çekilebilir
MOBİL

LG yakın zamanda akıllı telefon pazarından çekilebilir

LG için uzun süredir konuşulan 'akıllı telefon pazarından çekilme' durumu yakın zamanda gerçekleşebilir. Zira şirket CEO'su, çalışanlarına gönderdiği e-postayla birlikte küçülme ve bazı pazarlardan çekilme gibi durumların söz konusu olacağını bildirmiş durumda.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
LG akıllı telefon
LG akıllı telefon

Güney Koreli LG, uzunca bir süredir akıllı telefon piyasasından çıkmayı planlıyor. Özellikle son 5 yılda yapılan yatırımların karşılığını tam olarak alamayan şirketin son olarak bu kararı olma konusunda epey ciddi olduğu belirtiliyor.

LG'nin özellikle son 5 yıldaki yatırımlarının karşılığı alamadığı ortada. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte buradaki yatırımların diğer alanlara aktarılması söz konusu olabilir.

Şirket CEO'su çalışanlara duyuru yaptı

Yeni çıkan haberlere göre şirket CEO'suKwon Bong-seok, çalışanlara bir e-posta göndererek, sert bir karar alacaklarının sinyallerini vermiş. Hatta bununla birlikte satışların geri çekilmesi ve bazı alanlarda küçülmeler meydana geleceği konusunda da bilgiler paylaşmış.

Durum böyle olunca LG için konuşulan 'akıllı telefon pazarından çekilme' konusu tekrardan gündeme geliyor. Şirketin alternatif pazarlarda ivme kazanması için mobil alandan çekilmesi ve kaynaklarını doğrudan diğer alanlara yöneltmesi daha doğru gibi görünüyor.

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