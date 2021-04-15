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Teknoloji Mars helikopterinin ilk uçuşu gelecek haftaya ertelendi
BİLİM

Mars helikopterinin ilk uçuşu gelecek haftaya ertelendi

NASA'nın bir yazılım hatasını düzelttiği için uzay aracı Ingenuity'nin Mars'taki uçuşu tekrardan ertelediği duyuruldu. Böylece Ingenuity'nin yeni yazılımı yüklendikten ve kontroller yapıldıktan sonra uçuş için önümüzdeki hafta bir tarih belirleneceği konuşuluyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Mars helikopterinin ilk uçuşu gelecek haftaya ertelendi
Mars

NASA'nın uzay aracı Ingenuity uzun süredir konuşuluyor. Geçtiğimiz dönemlerde uzayajansı tarafından yapılan açıklama, helikopterin 11 Nisan'da ilk uçuşunu gerçekleştireceği yönündeydi.

Fakat bu tarihten birkaç gün önce yapılan çeşitli testler bazı sorunları ortaya çıkardı ve uçuş 14 Nisan'a ertelendi. Ancak dün de beklenen olmadı çünkü yazılım tarafında bazı güncellemelerin yapılması gerektiği ortaya çıktı.

Planlama nasıl yapılıyor?

Şu anda konuyla alakalı olarak yazılım güncellemesi planlamaları yapılıyor. Dolayısıyla Ingenuity, Dünya ve Mars arasındaki uzaklık ve iletişim nedeniyle güncelleme konusunda bazı sıkıntılar çıkarabiliyor. Daha doğrusu herhangibir problemolmasada süreç uzayabiliyor.

Ingenuity, Mars'ın Jezero Krateri'ndeki bir alanın ortasında sabit dururken Dünya'daki NASA mühendisleri yazılımı düzeltmek için çabalıyor.
Ingenuity, Mars'ın Jezero Krateri'ndeki bir alanın ortasında sabit dururken Dünya'daki NASA mühendisleri yazılımı düzeltmek için çabalıyor.

İlk uçuş nasıl gerçekleşecek?

Ingenuity'nin aslında ilk test uçuşunda yüzeyden tam olarak 3 metre civarında havalanacağı tahmin ediliyor. Öte yandan uzay aracında kamera haricinde herhangi bir ekipman yer almadığı da özellikle belirtiliyor.

Konuyla alakalı bilgiler veren NASA aslında uçuş kontrol yazılımının güncellenmesi gerektiği sonucuna varmış. Tam açıklama ise şu şekilde:

    Ingenuity'nin uçuş kontrol yazılımında güncellemelerin yapılmasının en iyi seçenek olduğu sonucuna vardık. Şu anda net bir hedef tarihi belirlemek için çalışıyoruz. Ancak önümüzdeki hafta içinde uçuşun gerçekleşmesini bekliyoruz.

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  • NASA Ingenuity nedir?

    NASA'nın Perseverance adlı keşif aracının içinde 18 Şubat 2021 tarihinde Mars'a iniş yapan "drone" benzeri uçan araç. Venüs'teki balonlu test cihazları dışında (Sovyet Vega görevleri) başka bir gezegende uçurabildiğimiz ilk aracın bu helikopter olması planlanıyor. (Wikipedia)

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