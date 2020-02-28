MarTech Awards 2020 Ödülleri ve Tech Brands Turkey Ödülleri sahiplerini buldu

Emek Sahnesi‘nde gerçekleşen ödül töreninde önce Pazarlamasyon ve Nielsen iş birliği ile bu yıl ilk kez gerçekleşen Tech Brands Turkey araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye'nin 24 sektörde en teknolojik markaları ödüllerini aldı. Ardından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen MarTech Awards kazananları ödüllerini aldı. Bu ödüllerde ise toplamda 31 kategoride marka ve ajanslar ödüllerini aldı.
Pazarlama konusunda faydalanılan teknolojilerin ve bu teknolojilerin üretici ve etkili kullanımının ödüllendirildiği MarTech Awards 2020 ve Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey Ödülleri sahipleri buldu. Emek Sahnesi'nde gerçekleşen ödül töreninde önce Pazarlamasyon ve Nielsen iş birliği ile bu yıl ilk kez gerçekleşen Tech Brands Turkey araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye'nin 24 sektörde en teknolojik markaları ödüllerini aldı. Ardından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen MarTech Awards kazananları ödüllerini aldı. Bu ödüllerde ise toplamda 31 kategoride marka ve ajanslar ödüllerini aldı.
Tech Brands Turkey araştırması, Nielsen Türkiye'nin kontrolünde, Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1, C2 Ses grupları ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin en teknolojik markaları; açık uçlu sorularla Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlendi.
'Markaların, tüketicilerle ve teknolojiyle çok sıkı bağlantıda olması gerektiği bir dönemdeyiz'
Tören sonrası konuşan Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, 'Çok heyecanlıyız, ödül kazanan tüm markaları tebrik ediyoruz. Çok değişen ve dönüşen bir dünyanın içerisindeyiz. Her şey çok hızlı şekilde gelişiyor. Pazarlamacıların dünyasındaki 5P'nin değiştiğini görüyoruz. Ciddi değişim ve dönüşüm içersindeyken markaların, tüketicilerle ve teknolojiyle çok sıkı bağlantıda olması gerektiği bir dönemdeyiz. Teknoloji her türlü sektörde var. Dolayısıyla teknoloji en etkin şekilde kullanabilen markaları canı gönülden tebrik ediyoruz. Genç neslin öneminin altını çizmek istiyorum. Türkiye'ye baktığımızda; nüfusumuzun yüzde 60'dan fazlasını 39 yaş altı oluşturuyor. Genç neslin beklentileri farklı. Her şeyin daha hızlı olmasını istiyorlar. Dönem değişiyor, bu döneme ayak uydurabilmek çok önemli diye düşünüyorum'dedi.
'Teknolojiyi kullanan ve teknolojiyle tüketiciye ulaşan markalar kazanan markalar oluyor'
Ödüller için yaptıkları araştırmaya değinen Nielsen Türkiye Özel Araştırmalar Direktörü Nur Serenli, 'Araştırmayı 2019 yılının Kasım ayında gerçekleştirdik. Bu çalışma Türkiye temsili oldu. 12 ilde tüm Ses gruplarını kapsayan ve kadın-erkek olarak bin kişiyle online anket gerçekleştirdik. 23 kategoride Türkiye'nin en teknolojik marklarını belirledik. Pazarlamanın 5P'sinin değişmesiyle birlikte tüketici de değişiyor. Dijitalleşen tüketicinin alışveriş alışkanlıkları da değişiyor. Bu anlamda online alışveriş daha fazla gündeme geliyor. Dolayısıyla teknolojiyi kullanan ve teknolojiyle tüketiciye ulaşan markalar kazanan markalar oluyor' şeklinde konuştu.
Pazarlamasyon CEO'su Necip Murat ise şöyle konuştu: 'Bugün 2 farklı ödül törenimiz oldu. Türkiye'nin en teknolojik markalarını 23 farklı kategoride bin kişiyle birlikte araştırdık ve ödüllerimizi takdim ettik. Öte yandan pazarlama ve teknoloji dünyasının en değerli projeleri de yarıştı ve alanlarında ödüllerini aldılar. MarTech Awards da toplamda 32 farklı jürimiz vardı. Jürilerimizin hepsi alanlarında Türkiye'nin en değerli isimleriydi. 1 gün süren yorucu bir değerlendirme toplantısında Türkiye'nin en değerli pazarlama iletişimi ve MarTech işlerini seçmiş olduk' diye konuştu.
En İyi Medya Teknolojisi
L’Oréal Türkiye ve Trendyol Director’s Mix – Wavemaker, L’oreal, Trendyol
En İyi Chatbot Teknolojisi
MAXİ – Türkiye İş Bankası
En İyi Veri/İçgörü Teknolojisi
Bounty İle İçgörü Temelli Büyüme – Twentify
En İyi İçerik Teknolojisi
Sanal Bebek- Migros
En İyi Ölçümleme Teknolojisi
Tvlyzer – Tvlyzer
En İyi CRM Teknolojisi
Eğilim Modelleri ile CRM Kampanya Operasyonlarının Otomatikleştirilmesi, Starcom, SnA Danışmanlık
En İyi Veri Kullanımı
Tvlyzer TV Attribution – Garanti BBVA, Tvlyzer
En İyi VR/AR Kullanımı
Maybelline New York Virtual Try-On – L’oreal, Wavemaker
En İyi Mekan Temelli Teknoloji Kullanımı
İleri Analitik Modelleme ile Alışverişçi Odaklı/Kişiselleştirilmiş Mağaza Uygulamaları – Watsons, Starcom
Dönüşüm Oranı Optimizasyonunda En İyi Teknoloji Kullanımı
Yapay Zeka Destekli Mikrosegmentasyon ile Dönüşüm optimizasyonu- MediaMarkt Türkiye, Insider
En İyi Programatik Kullanımı
Mercedes A-Serisi Sedan Kampanyası – Mercedes, Doğuş Müşteri Sistemleri & OMD
En İyi Yapay Zeka Kullanımı
Kâhin – Opet, Tanı
Açık Hava Ünitelerinde En İyi Teknoloji Kullanımı
SAMSUNG YENİ NESİL ŞARJ DURAĞI – Samsung, Starcom
Sosyal Platformlarda En İyi Teknoloji Kullanımı
Yapı Kredi PUBG Fener Alayı – Yapı Kredi
Mobil Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı
Etkileşimli Tarif Reklamı – Migros, Appsamurai
Online Mecralarda En İyi Teknoloji Kullanımı
Yapı Kredi PUBG Fener Alayı – Yapı Kredi
İçerik Pazarlamasında En İyi Teknoloji Kullanımı
Karneni Göster Kitabını Al Kampanyası – Sanalika Oyun Entegrasyonu – Türkiye İş Bankası
Doğrudan Pazarlamada En İyi Teknoloji Kullanımı
Cepten Ödeme Simitçi Tezgahında – Bankalararası Kart Merkezi
PR’da En İyi Teknoloji Kullanımı
Gülümse Gülümset – Rafineri, Turkcell
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Bir Yığın İş – Sahibinden
Sadakat Programı Uygulamalarında En İyi Teknoloji Kullanımı
Prima Kulübü Mobil Uygulaması – P&G, Starcom, Akampüs
Hızlı Tüketim Ürünleri Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı
Maybelline New York Virtual Try-On – L’oreal, Wavemaker
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Ustabilir – Koçtaş
E-Ticaret Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı
Bir Yığın İş – Sahibinden
Finans Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı
TEKCEP – Türkiye İş Bankası
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Renault Yazıyor… Whatsapp Business Case – Renault, Wavemaker & 4129
Telekomünikasyon Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı
EyeSense – Dwarf Planet, Türk Telekom
Sağlık Sektöründe En İyi Teknoloji Kullanımı
Kalbi Kalp Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Sohbet Robotu – novartis, Tazefikir
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MAXIMUM MOBİL – Türkiye İş Bankası
En İyi MarTech Startup’ı
Tvlyzer
KSS’de En İyi MarTech Kullanımı
EyeSense – Türk Telekom, Dwarf Planet