MarTech Awards 2020 Ödülleri ve Tech Brands Turkey Ödülleri sahiplerini buldu

İHA martech awards sahiplerini buldu

Emek Sahnesi‘nde gerçekleşen ödül töreninde önce Pazarlamasyon ve Nielsen iş birliği ile bu yıl ilk kez gerçekleşen Tech Brands Turkey araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye'nin 24 sektörde en teknolojik markaları ödüllerini aldı. Ardından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen MarTech Awards kazananları ödüllerini aldı. Bu ödüllerde ise toplamda 31 kategoride marka ve ajanslar ödüllerini aldı.

Pazarlama konusunda faydalanılan teknolojilerin ve bu teknolojilerin üretici ve etkili kullanımının ödüllendirildiği MarTech Awards 2020 ve Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey Ödülleri sahipleri buldu. Emek Sahnesi'nde gerçekleşen ödül töreninde önce Pazarlamasyon ve Nielsen iş birliği ile bu yıl ilk kez gerçekleşen Tech Brands Turkey araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye'nin 24 sektörde en teknolojik markaları ödüllerini aldı. Ardından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen MarTech Awards kazananları ödüllerini aldı. Bu ödüllerde ise toplamda 31 kategoride marka ve ajanslar ödüllerini aldı.

İHA Ödül değerlendirmesi yapılırken

Tech Brands Turkey araştırması, Nielsen Türkiye'nin kontrolünde, Türkiye temsili 12 ilde A, B, C1, C2 Ses grupları ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin en teknolojik markaları; açık uçlu sorularla Türkiye genelindeki tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlendi.

'Markaların, tüketicilerle ve teknolojiyle çok sıkı bağlantıda olması gerektiği bir dönemdeyiz'

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Tören sonrası konuşan Nielsen Türkiye Genel Müdürü Didem Şekerel Erdoğan, 'Çok heyecanlıyız, ödül kazanan tüm markaları tebrik ediyoruz. Çok değişen ve dönüşen bir dünyanın içerisindeyiz. Her şey çok hızlı şekilde gelişiyor. Pazarlamacıların dünyasındaki 5P'nin değiştiğini görüyoruz. Ciddi değişim ve dönüşüm içersindeyken markaların, tüketicilerle ve teknolojiyle çok sıkı bağlantıda olması gerektiği bir dönemdeyiz. Teknoloji her türlü sektörde var. Dolayısıyla teknoloji en etkin şekilde kullanabilen markaları canı gönülden tebrik ediyoruz. Genç neslin öneminin altını çizmek istiyorum. Türkiye'ye baktığımızda; nüfusumuzun yüzde 60'dan fazlasını 39 yaş altı oluşturuyor. Genç neslin beklentileri farklı. Her şeyin daha hızlı olmasını istiyorlar. Dönem değişiyor, bu döneme ayak uydurabilmek çok önemli diye düşünüyorum'dedi.

'Teknolojiyi kullanan ve teknolojiyle tüketiciye ulaşan markalar kazanan markalar oluyor'

Ödüller için yaptıkları araştırmaya değinen Nielsen Türkiye Özel Araştırmalar Direktörü Nur Serenli, 'Araştırmayı 2019 yılının Kasım ayında gerçekleştirdik. Bu çalışma Türkiye temsili oldu. 12 ilde tüm Ses gruplarını kapsayan ve kadın-erkek olarak bin kişiyle online anket gerçekleştirdik. 23 kategoride Türkiye'nin en teknolojik marklarını belirledik. Pazarlamanın 5P'sinin değişmesiyle birlikte tüketici de değişiyor. Dijitalleşen tüketicinin alışveriş alışkanlıkları da değişiyor. Bu anlamda online alışveriş daha fazla gündeme geliyor. Dolayısıyla teknolojiyi kullanan ve teknolojiyle tüketiciye ulaşan markalar kazanan markalar oluyor' şeklinde konuştu.

İHA Ödül töreni sonrası

Pazarlamasyon CEO'su Necip Murat ise şöyle konuştu: 'Bugün 2 farklı ödül törenimiz oldu. Türkiye'nin en teknolojik markalarını 23 farklı kategoride bin kişiyle birlikte araştırdık ve ödüllerimizi takdim ettik. Öte yandan pazarlama ve teknoloji dünyasının en değerli projeleri de yarıştı ve alanlarında ödüllerini aldılar. MarTech Awards da toplamda 32 farklı jürimiz vardı. Jürilerimizin hepsi alanlarında Türkiye'nin en değerli isimleriydi. 1 gün süren yorucu bir değerlendirme toplantısında Türkiye'nin en değerli pazarlama iletişimi ve MarTech işlerini seçmiş olduk' diye konuştu.

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En İyi Chatbot Teknolojisi

MAXİ – Türkiye İş Bankası

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Tvlyzer – Tvlyzer

En İyi CRM Teknolojisi

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En İyi Veri Kullanımı

Tvlyzer TV Attribution – Garanti BBVA, Tvlyzer

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Maybelline New York Virtual Try-On – L’oreal, Wavemaker

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En İyi Programatik Kullanımı

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