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Teknoloji Matematik Öğretimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması ikinci aşamada
BİLİM

Matematik Öğretimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması ikinci aşamada

Ankara Kalkınma Ajansı’nın COVID-19 virüsünün sebep olduğu olumsuz şartlar altında yazılım geliştirme ve oyun yazılımı geliştirme kapasitesine sahip kişi kurum ve şirketleri üretim ortamına çekmek üzere Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ Teknokent A.Ş. iş birliğinde Matematik Öğretimi için düzenlediği Oyun Geliştirme Yarışması 31 Mayıs itibarıyla başvuruları almayı tamamladı.

Haber Merkezi İHA
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  • Yarışma kapsamında ülkemizin önemli bir sorunu olan matematik öğretimini uzaktan eğitimi destekler formata uygun olarak daha kolay bir duruma getirecek çözümleri desteklemek üzere 3.,4. ve 5. sınıflarda öğretilen matematik derslerinin tamamı ya da bir bölümü için oyun yazılımlarının geliştirilmesi hedeflenmekte.

Katılımcılardan yoğun ilgili gören yarışmaya 59 oyun için başvuru yapıldı. Sektör temsilcileri tarafından başarı olarak nitelendirilen bu katılım oranına yarışma süresince paydaşlar tarafından yapılan bilgilendirmelerin, duyuruların ve mentörlerle yarışmacı adaylarını bir araya getiren canlı yayın etkinliklerinin katkısı olduğu düşünülmektedir.
Yarışma kazananları 1-15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak jüri değerlendirme süreci sonrası belirlenecektir. Değerlendirme sonrası kazananlar ödül etkinliği ile duyurulacaktır.

Teknik Üniversite'den destek: 1 milyon yerli yazılımcı projesi için harekete geçti
TEKNOLOJİ
Teknik Üniversite'den destek: 1 milyon yerli yazılımcı projesi için harekete geçti
  • Ödüller:
  • Birincilik Ödülü : 7.500 TL
  • İkincilik Ödülü : 5.000 TL
  • Üçüncülük Ödülü : 2.500 TL

Jüri özel ödülleri:


“Ankara Kalkınma Ajansı Özel Ödülü” olarak ilk üçe giren yarışmacılara Ankara Kalkınma Ajansı TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nde 1 yıllık ofis kullanım hakkı sunulacak.
“Facebook Developer Circles Ankara Özel Ödülü*” olarak 1 adet Oculus Go 32 GB hediye edilecek. (*Bu ödül için ilgili topluluğa üye olma koşulu bulunmaktadır.)

  • “Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi’ ödülü olarak 1 yıllık ofis kullanım hakkı sunulacak.
“TÜRKSAT Özel Ödülü” olarak 3 kişiye kampanyalı TÜRKSAT analog kablo TV hizmeti ve 100 Mbps akıllı sınırsız internet hizmeti verilecek.
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