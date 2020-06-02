Matematik Öğretimi İçin Oyun Geliştirme Yarışması ikinci aşamada

Yarışma kapsamında ülkemizin önemli bir sorunu olan matematik öğretimini uzaktan eğitimi destekler formata uygun olarak daha kolay bir duruma getirecek çözümleri desteklemek üzere 3.,4. ve 5. sınıflarda öğretilen matematik derslerinin tamamı ya da bir bölümü için oyun yazılımlarının geliştirilmesi hedeflenmekte.

Katılımcılardan yoğun ilgili gören yarışmaya 59 oyun için başvuru yapıldı. Sektör temsilcileri tarafından başarı olarak nitelendirilen bu katılım oranına yarışma süresince paydaşlar tarafından yapılan bilgilendirmelerin, duyuruların ve mentörlerle yarışmacı adaylarını bir araya getiren canlı yayın etkinliklerinin katkısı olduğu düşünülmektedir.

Yarışma kazananları 1-15 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacak jüri değerlendirme süreci sonrası belirlenecektir. Değerlendirme sonrası kazananlar ödül etkinliği ile duyurulacaktır.

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Ödüller:

Birincilik Ödülü : 7.500 TL

İkincilik Ödülü : 5.000 TL

Üçüncülük Ödülü : 2.500 TL

Jüri özel ödülleri:



“Ankara Kalkınma Ajansı Özel Ödülü” olarak ilk üçe giren yarışmacılara Ankara Kalkınma Ajansı TechAnkara Girişimcilik Merkezi’nde 1 yıllık ofis kullanım hakkı sunulacak.

“Facebook Developer Circles Ankara Özel Ödülü*” olarak 1 adet Oculus Go 32 GB hediye edilecek. (*Bu ödül için ilgili topluluğa üye olma koşulu bulunmaktadır.)