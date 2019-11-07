Gözler pazartesi günü Merkür'de: Güneş ile Dünya'nın arasından geçecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözlerimiz, pazartesi günü Merkür’de olacak! En hızlı gezegen Merkür, Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek. Uzay meraklılarını bu ilginç gökyüzü olayını, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinden takip edebilir. Bir sonraki geçiş, 13 Kasım 2032’de" ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ Merkür'e doğru yola çıktı

101 milyon kilometre uzakta

Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür, en son 9 Mayıs 2016 tarihinde benzer bir geçişi yapmıştı. Merkür, ortalama bir yüzyılda 13 kez Güneş’in önünden geçiyor. Pazartesi günü Merkür, Dünya'ya 101 milyon kilometre uzaklıkta olacak.

Güneş sisteminin en küçük gezegeni Merkür, Güneş ile Dünya’nın arasından geçecek.

2000-2050 yılları arasında, 07 Mayıs 2003, 08 Kasım 2006, 09 Mayıs 2016, 11 Kasım 2019, 13 Kasım 2032, 07 Kasım 2039, 07 Mayıs 2049 tarihlerinde Merkür, Güneş ile Dünya'nın arasından geçiş yaptı.

TEKNOLOJİ Merkür gezegeni Dünya ile çarpışabilir

Işık azalması olmayacak

Merkür’ün geçişi; Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu’ndan tamamen, Türkiye’de ise, öğleden sonra başlayıp günbatımına kadar gözlemlenebilecek. Bu gök olayı, Güneş tutulması gözlükleri kullanılsa bile çıplak gözle takip edilemeyecek. Geçiş sırasında Merkür, 1 liranın 500 metre uzaklıktan görünüşü kadar küçük olacak. Bu nedenle Güneş’te de bir ışık azalması meydana gelmeyecek.

Uzmanlar bilgilendirme yapacak

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Bilim Toplum Merkezi’ndeki gözlem, 15:30’da başlayacak. Güneş ufka inerek, doğal nedenlerden dolayı görülemez duruma gelene kadar sürecek. Canlı gözlem yayını, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’ndan halka, öğrencilere ve basına açık olarak takip edilebilecek. Gözlem sırasında uzmanlar, katılımcılara bilgilendirme yapılacak. Bilim Toplum Merkezi’ndeki tek teleskoptan yapılacak gözlem Youtube üzerinden canlı yayınlanacak. Bu nedenle bireysel gözlem yaptırılması mümkün olamayacak.

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