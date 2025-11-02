Yeni Şafak
Meta'dan dolandırıcılığa karşı yeni önlem: WhatsApp ve Messenger'da o uyarı çıkacak

Meta'dan dolandırıcılığa karşı yeni önlem: WhatsApp ve Messenger'da o uyarı çıkacak

23:292/11/2025, Pazar
G: 3/11/2025, Pazartesi
Meta, WhatsApp ve Messenger’da dolandırıcılığa karşı yeni dönemi başlattı
Meta, WhatsApp ve Messenger’da dolandırıcılığa karşı yeni dönemi başlattı

Meta, WhatsApp ve Messenger kullanıcılarını dolandırıcılıklara karşı korumak için yapay zekâ tabanlı yeni güvenlik önlemlerini devreye alıyor. Şirket, 2025’in başından bu yana milyonlarca sahte hesabı kapattı.

Meta, 2025 yılı itibarıyla Myanmar, Laos, Kamboçya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Filipinler gibi ülkelerde faaliyet gösteren dolandırıcılık merkezleriyle bağlantılı yaklaşık 8 milyon hesabı tespit ederek kapattığını duyurdu. Şirket ayrıca, gerçek firmaların müşteri hizmeti sayfalarını taklit eden 21 binden fazla Facebook hesabına da işlem uyguladı.


Bu adımlar, özellikle yaşlı ve dijital güvenlik konusunda deneyimsiz kullanıcıları hedef alan dolandırıcılık faaliyetlerini azaltmayı hedefliyor.


WhatsApp’ta yeni “Ekran paylaşımı uyarısı”

Meta’nın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların rehberlerinde kayıtlı olmayan kişilerle ekran paylaşmaya çalıştıklarında uyarı penceresi gösterecek.


Bu yenilik, son dönemde artan “ekran paylaşımı yoluyla banka bilgisi hırsızlığı” vakalarına karşı geliştirildi. Kullanıcılar artık ekranlarını paylaşmadan önce karşı tarafın güvenilir olup olmadığını kontrol etme fırsatına sahip olacak.


Messenger’da yapay zekâ dolandırıcılık uyarısı

Messenger uygulaması için de yapay zekâ destekli dolandırıcılık tespiti sistemi test edilmeye başlandı. Sistem, “hızlı para kazandıran işler”, “hediye kartı talebi” veya “şüpheli bağlantılar” içeren mesajları analiz ederek kullanıcıyı uyarıyor. Kullanıcı isterse bu mesajları Meta’ya inceleme için otomatik olarak iletebilecek. Şirket, bu sistemin kısa sürede tüm dünyada devreye alınacağını belirtti.


Meta: “Passkey ve güvenlik kontrolünü etkinleştirin”

Meta, kullanıcıları yeni dolandırıcılık dalgalarına karşı korumak için Security Checkup (Güvenlik Kontrolü) aracını kullanmaya ve passkey doğrulaması yapmaya çağırdı. Şirket, bu araçların yaygınlaştırılma takvimi hakkında kesin bir tarih vermese de, test sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

