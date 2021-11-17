Microsoft duyurdu: Windows 10 artık her yıl yeni özelliklerle güncellenecek

Microsoft, Windows 11'in duyurulmasından sonra geride kalan Windows 10 için çeşitli düzenlemeler yapıyor. Hatta son açıklamayla birlikte bu masaüstü işletim sisteminin güncellenmesiyle alakalı bir duyuru yapıldı. Şirket, Windows 10'u artık yıllık olarak güncelleyeceğini duyurdu. Bugünden itibaren Windows 10 Kasım 2021 güncellemesi yayınlanıyor ve bundan sonraki büyük güncelleme ise 2022'de çıkacak.

Microsoft'un Windows hizmet ve dağıtım başkanı John Cable konuyla alakalı şu açıklamayı yapıyor:

Windows 11 ritmine uyum sağlamak için yıllık özellik güncelleme sürümlerini hedefleyen yeni bir Windows 10 sürüm temposuna geçeceğiz. Bir sonraki Windows 11 özellik güncellemesi 2022'nin ikinci yarısı için planlanıyor.

Microsoft ayrıca Windows 11 dağıtımını da hızlandırıyor. Bu konuya ilişkin bilgilendirme ise şöyle:

Olumlu kullanıma sunma, güncelleme deneyimine ve bugüne kadar gördüğümüz kullanıcı bildirimlerine dayanarak, kullanıma sunma hızını artırıyor ve şimdi Windows 11 yükseltmesini Windows 10 cihazlarına uygun şekilde sunuyoruz.