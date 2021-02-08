Microsoft şifreleri otomatik dolduran yeni özelliğini duyurdu

Yeni geliştirilen iCloud Anahtar isimli Chrome eklentisi, iCloud hesabında kayıtlı olan tüm şifreleri hızlı şekilde Windows 10'a aktarabiliyor. Yani böylece kullanıcıların ayrı ayrı şifre girmesine gerek kalmıyor. Özellikle son yıllarda Apple ve Microsoft tarafında artan çapraz platform desteği, bu tip yardımcı araçlarda önemli bir fayda sağlıyor.

Tüm şifreler tek bir noktadan yönetilebiliyor

Buna ek olarak Microsoft da otomatik doldurma özelliğine sahip yeni bir Chrome uzantısı duyurdu. Böylece uzantıyı indirip Microsoft hesabıyla giriş yapıldığında kayıtlı şifreler otomatik olarak sisteme ekleniyor ve yine web sayfalarında şifre girişlerine gerek kalmıyor.

Microsoft'un otomatik şifre doldurma sistemi kullanıcılar için işlemleri önemli oranda hızlandırıyor. Aynı zamanda farklı farklı şifreleri unutma konusunu da ortadan kaldırıyor.

Uzantının yeteneği bununla da sınırlı değil. Çünkü kayıtlı şifreleri değiştirme ve silme gibi bir imkan da sunuluyor. Microsoft'un blog sayfasında konuyla alakalı yaptığı açıklama ise şu şekilde:

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Authenticator uygulamasında oturum açmak, Authenticator uygulamasındaki verilerinizi korumak için Microsoft hesabı parolanızın üzerinde ek bir güvenlik katmanı sağlayan güçlü çok faktörlü kimlik doğrulama gerektirir. Ayrıca, telefonunuzda ziyaret ettiğiniz bir site veya uygulamada otomatik doldurma, biyometrik doğrulama veya PIN girişi gerektirir ve uygulama, parolalarınızı otomatik olarak doldurmadan önce izninizi isteyecek şekilde tasarlanmıştır.