Microsoft yakında eski Edge tarayıcısını Windows 10'dan kaldırıyor

Microsoft, kullanıcıların en güncel Edge sürümünegeçmeleri için yeni yollar deniyor. Hatta sırf bu nedenle 13 Nisan itibariyle eski Edge web tarayıcısını Windows 10'dan kaldırıyor. Bunun yerine Chromium tabanlı yeni Edge'in yüklenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Microsoft, geçtiğimiz sene Haziran'daki Windows güncellemesiyle Edge'in güncel sürümünü sunmaya başladı. Bununla birlikte eski kullanıcıları uyarmaya konusunda da adımlar attı.

Yeni Microsoft Edge sürümü, Windows 10 için sunulan güncellemelerde de standart halini alıyor.

Siber saldırganlar kullanıcıları hedef alıyor

Özellikle internet tabanlı uygulamaların eski sürümlerini kullanmak saldırıların hedefi olmak anlamına geliyor. Yani sibersaldırganlar daha çok eski sürümleri kullanan kişileri hedefliyor. Ayrıca eski sürümler için güvenlik özellikleri sunulmadığından ikinci bir risk daha oluşuyor. Dolayısıyla Edge ya da diğer webtarayıcılarını kullanan kişilerin mutlak suretle en güncel sürüme yükseltme yapması şart.

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Bu arada benzer bir adımı Google da atıyor. Geçtiğimiz gün Chrome'da karşılaşılan kritik bir hata nedeniyle güncelleme yayınlayan şirket, kullanıcıların mutlak suretle yeni sürüme geçmelerikonusunda uyardı.