Nadir görülen gök olayı: Altı gezegen düz bir çizgide hizalanacak

3 Haziran'da, altı gezegenin gökyüzünde hizalanmasına tanık olmanızı sağlayacak bir gezegen hizalaması olacak.
"Gezegen geçit töreni" olarak bilinen bu göksel etkinlikte Merkür, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün muhteşem bir gösteriyle sıralanacak.
Bu nadir görülen bir astronomik olgu.
Dünya açısından bakıldığında, birden fazla gezegen gökyüzünde birbirine yakın göründüğünde bir gezegen geçit töreni gerçekleşir.
Gezegenler düz bir çizgi oluşturmasalar da, çarpıcı bir görsel gösteri yaratacak kadar yakın olacaklar.
Hizalama, Jüpiter'in ufka en yakın olduğu alçak doğu ufkundan Merkür, Uranüs, Mars, Neptün ve Satürn'e kadar uzanacak.
Astronomy Magazine'e göre doğu ufkunun net ve engelsiz manzarasına sahip bir konum bulmak en iyi deneyim için çok önemlidir.
Ne bekleyebiliriz?
Gelecekteki gezegen hizalamaları
3 Haziran hizalamasını kaçırırsanız, gezegen geçitlerini gözlemlemek için daha fazla fırsat var.
28 Ağustos 2024'te altı gezegenin şafak öncesi hizalanmasını içeren bir başka olay daha gerçekleşecek.