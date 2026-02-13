NASA ESA ve Roscosmos astronotlarını taşıyan Crew-12 uzaya fırlatıldı

Crew-12 misyonu kapsamında astronotlar, SpaceX Falcon 9 roketi ve Crew Dragon uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor.
Florida’daki Cape Canaveral’da bulunan Kennedy Uzay Merkezi’nde, 40 numaralı fırlatma rampasına geçmeden önce Neil A. Armstrong Operasyon ve Kontrol Binası’ndan çıkan NASA astronotları Jack Hathaway ve Jessica Meir, Roscosmos kozmonotu Andrey Fedyaev ile Avrupa Uzay Ajansı astronotu Sophie Adenot görüntülendi.
Astronotların, yaklaşık sekiz ay boyunca yörüngedeki laboratuvarda bilimsel araştırmalar, teknoloji gösterimleri ve bakım çalışmaları gerçekleştirecekleri bildirildi.