NASA 'Ay'a dönüşü' erteledi

NASA 'Ay'a dönüşü' erteledi

19:3230/01/2026, Cuma
AA
NASA'nın Artemis programında kullanılacak roket ve gidecek astronotlar.
NASA'nın Artemis programında kullanılacak roket ve gidecek astronotlar.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay’a yeniden insan göndermeyi amaçlayan Artemis programı kapsamında planlanan astronot fırlatmasının, aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe alındığını açıkladı. NASA, Ay’a yönelik son insanlı görevini 1972 yılında Apollo 17 ile gerçekleştirmiş, bu görevden sonra Ay programına uzun süre ara vermişti.

NASA’dan yapılan açıklamada, astronotların yolculuğunun en erken 8 Şubat’ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Florida'daki Kennedy Uzay Merkezindeki fırlatma sahasında beklenen dondurucu soğuklar nedeniyle bu kararın alındığı aktarılan açıklamada, yarın yapılması planlanan Ay roket yakıt ikmal testinin de hava koşullarına bağlı 2 Şubat’a ötelendiği ifade edildi.

Ay'ın etrafında dolaşıp geri gelecekler

Açıklamada, mürettebatlı ilk Artemis Ay yolculuğunun, bu değişiklikle NASA'ya 4 astronotu Ay'ın etrafında dolaştırıp geri getirmek için şubatta sadece 3 gün bıraktığı, aksi takdirde yolculuğun marta sarkacağı bilgisi paylaşıldı.

Biri Kanadalı olmak üzere 3 ABD'liden oluşan Artemis ekibinin, Texas’taki Houston NASA merkezinde karantinada kalmaya devam ettiği kaydedildi.

Son yolculuk 54 yıl önce yapılmıştı

NASA mürettebatlı son Ay yolculuğunu, Apollo 17 ile 1972’de gerçekleştirilmiş ve bu tarihten sonra ay keşif programını sonlandırmıştı.



