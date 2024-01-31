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Teknoloji

NASA fırlattı: 4 ton gönderdi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 4 tonluk kargo taşıyan Northrop Grumman'a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracını SpaceX'in Falcon 9 roketi ile uzaya fırlattı.

08:26 - 31/01/2024 الأربعاء
IHA
Foto: İHA.
Foto: İHA.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'na yaklaşık 4 tonluk kargo gönderdi. İçerisinde bilimsel araştırmalar için araç-gereç, mürettebat için malzeme ve erzak bulunan kargoyu taşıyan Northrop Grumman'a ait NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracı, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan başarılı şekilde fırlatıldı.


Fırlatma, Northrop Grumman'ın Uluslararası Uzay İstasyonuna gerçekleştirdiği 20. ticari ikmal hizmetleri misyonu olarak kayıtlara geçti.


Falcon 9 roketi, NG-20 Cygnus robotik ikmal uzay aracından ayrılmasının ardından yeryüzüne geri döndü.


#NASA
#Uluslararası Uzay İstasyonu
#Kargo
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