Teknoloji NASA iki yeni Venüs görevi duyurdu
BİLİM

NASA iki yeni Venüs görevi duyurdu

NASA, Venüs'ün 'kayıp yaşanabilir dünyasını' incelemek için DAVINCI+ ve VERITAS isimli iki yeni görev duyurdu. Toplamda 1 milyar dolar bütçe ayrılan bu görevlerin 2030'a kadar tamamlanması bekleniyor. Asıl amaç, gezegeninin gelişimini ölçerek haritalandırmasını yapmak.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
NASA iki yeni Venüs görevi duyurdu
Venüs

NASA, Dünya'nın en yakın gezegen komşusu olan Venüs'e iki yeni görevgerçekleştirileceğini duyurdu. NASA'nın Keşif Programı'nın bir parçası olan misyonlar, gezegen hakkında çok daha fazla bilgi edebilmeyi amaçlıyor.

DAVINCI+ ve VERITAS olarak isimlendirilen bu görevlere NASA tarafından ayrılan bütçe tam olarak 1 milyar dolar. Ayrıca görevlerin 2030'a kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Bu iki görevin 2030'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu iki görevin 2030'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

NASA DAVINCI+ görevi nedir?

DAVINCI+, nasıl oluştuğunu ve geliştiğini anlamak için Venüs atmosferinin bileşimini ölçecek ve aynı zamanda gezegenin bir okyanusu olup olmadığını belirleyecek.

Ayrıca görev, gezegenin kalın atmosfere dalarak Venüs atmosferinin Dünya'nınkiyle kıyaslanmasını sağlayacak.

NASA VERITAS görevi nedir?

VERITAS ise gezegenin jeolojik tarihini belirlemek ve neden Dünya'dan bu kadar farklı geliştiğini anlamak için Venüs'ün yüzeyini haritalandıracak.

VERITAS ayrıca topografyanın 3 boyutlu rekonstrüksiyonlarını oluşturmak ve levha tektoniği ve volkanizma gibi süreçlerin Venüs'te hala aktif olup olmadığını doğrulamak için neredeyse tüm gezegen üzerindeki yüzey yüksekliklerini çizecek.

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