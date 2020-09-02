Netflıx’e Cutıes yaptırımı: Netflix ısrar ederse Türkiye'ye veda etmek zorunda kalabilir

AK Parti'den 'Netflix ile müzakere' iddialarına açıklama: Pazarlık ya da restleşme yok

AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, katıldığı programda Serdar Tuncer'in 'Netflix'le oturdu mu devlet?' sorusuna cevap verdi. Ünal, 'Öyle bir şey yok. Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum'ifadelerini kullandı.