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Netflix Türkiye'de kapatılacak mı? Netflix ısrar ederse Türkiye'ye veda etmek zorunda kalabilir ​

Netflıx’e Cutıes yaptırımı: Netflix ısrar ederse Türkiye'ye veda etmek zorunda kalabilir

RTÜK’ün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebi üzerine Cuties (Minnoşlar) filmiyle ilgili hazırladığı rapor tamamlandı. Raporda çocuk istismarı içeren yapımın Türkiye yayımından çıkarılması ve idari para cezası uygulanması önerildi. Netflix yayımda ısrar ederse lisans iptaline varan yaptırım gündemde.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine, tartışmalı Cuties (Minnoşlar) yapımı hakkında Radyo Televizyon Üst Kurulu uzmanlarının hazırladığı rapor tamamlandı.RTÜKBaşkanlığı’na sunulan uzman raporunda çocuk istismarı içeren yapımın Türkiye kataloğundan çıkarılması ve idari para cezası müeyyidesi uygulanması önerildi.

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LİSANS İPTALİ OLABİLİR

Cuties raporunun, perşembe günü toplanacak RTÜK Üst Kurulu gündemine gelmesi ve üst kuruldan yaptırım kararı çıkması bekleniyor. Netflix, yapımı Türkiye’de yayına sokmakta ısrar ederse geçici yayın lisansı iptaline varan yaptırımlar gündemde. Dijital Platform Netflix’te 9 Eylül’de yayımlanmaya başlanacağı duyurulan Minnoşlar (Cuties) filminin tanıtımında uygunsuz görüntüler kullanılması üzerine yoğun tepki gelmiş, çocukları cinsel obje olarak göstermekle suçlanan Netflix ilgili afişleri toplatmış, özür dilemek zorunda kalmıştı. Harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 20 Ağustos tarihli başvurusu üzerine konu Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna taşındı. Bakanlık, 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan söz konusu filmin tanıtımında “dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk” tanımlanmasında bulunduğu, bunun yanı sıra “çocuk filmi” görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaştığı belirtilerek, filmin çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirmesine yer verildi. Bakanlığın başvurusu üzerine RTÜK uzmanları söz konusu yapımla ilgili rapor hazırlayarak RTÜK Başkanlığına sundu.

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Netflix çocuk istismarından vazgeçmiyor. Bir Amerikan şirketi olan Netflix, online film ve dizi izleme platformu olarak yayın hayatına başladığı günden itibaren çok konuşuluyor. Netflix, yine tartışmalı bir yapım ile adından bahsettiriyor. Yayınladığı film ve diziler ile her zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Netflix, yeni bir rezalete imza attı. Orijinal adı Cuties olan ve Türkiye'de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix'in yeni filmi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Neden mi? Gelin nedenlerini birlikte inceleyelim.


ÇOCUK İSTİSMARI VAR

  • Raporda, çocuk istismarı içeren yapımın Türkiye kataloğundan çıkarılması ve idari para cezası uygulanması istendi. Netflix raporunun perşembe günü toplanacak olan Üst Kurul’un gündemine gelmesi bekleniyor. Netflix’in Türkiye’ye yayınlamakta ısrarcı olduğu yapım dolayısıyla Netflix’e yaptırım kararı çıkabileceği belirtiliyor. Bu karara rağmen Netflix’in filmi 9 Eylül’de yayına sokulması halinde geçici yayın lisansının iptaline varan ciddi müeyyideler gündemde.

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AK Parti Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal, katıldığı programda Serdar Tuncer'in 'Netflix'le oturdu mu devlet?' sorusuna cevap verdi. Ünal, 'Öyle bir şey yok. Netflix yerli bir yapım istedi. O yapımdaki bir karakter çok tepki topladı. RTÜK de bu tepkileri yapımcı şirketle paylaştı. İlgili yapımcı şirket de bu tepkilere hassasiyet gösterdi. Biz bu dijital platforma karşı değiliz ki. Bunu dile getirmek nasıl antidemokratik olarak lanse ediliyor anlayamıyorum'ifadelerini kullandı.
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