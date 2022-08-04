Oppo, Reno7 modelini duyurdu

Oppo, Reno serisinin en yeni üyesi Reno7'yi Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu. Sony ile birlikte geliştirilen IMX709 sensörlü Ultra Algılamalı Selfie, Mikrolens ve Bokeh Parlak Portre ile desteklenen Oppo Reno7, fotoğrafçılık performansında büyük bir yeniliğe işaret ediyor. ColorOS 12 işletim sistemi, uzun ömürlü 4.500 mAh pil ve 33W SUPERVOOC hızlı şarj teknolojisi gibi gelişmiş donanımlara sahip Oppo Reno7, son derece akıcı bir günlük kullanım sunuyor. Ultra ince retro Reno7 modeli, fiberglas deri tasarım ve ikonik Oppo Glow olmak üzere iki çarpıcı seçenekle kullanıcılarıyla buluşuyor.

Aktif görüntüleme ile har an cebinizde

Oppo Reno7'de 64MP yapay zeka kamera, 2MP Bokeh kamerası ve görüntülerin boyutunu 15x veya 30x büyüten 2MP Mikrolens bulunuyor. Akıllı telefondaki Mikrolens etrafında, kullanıcıların mikro dünyaları keşfetmeleri için bir dolgu ışığı görevi gören Yörünge Işığı da yer alıyor. Bu ışık ayrıca, lens kullanımdayken, bir mesaj geldiğinde, oyun oynarken veya akıllı telefon şarj olurken hafifçe parlıyor ve bildirim ışığı görevi de görüyor. Akıllı telefonun 32MP selfie kamerası, Oppo ve Sony'nin birlikte geliştirdiği amiral gemisi RGBW IMX709 sensörden güç alıyor ve dünyada ilk kez Reno7 modeliyle kullanıcılara sunuluyor. IMX709, tamamen yeni bir RGBW piksel dizilimine ve Oppo'nun kendi geliştirdiği Quadra Binning algoritmasına sahip. Sensör, bu algoritma sayesinde standart RGGB sensörlerinden %60 daha fazla ışık yakalıyor, grenli görünümü %35'e kadar azaltıyor ve düşük ışık koşullarında daha net ve parlak görüntüler sunuyor.

REKLAM

Şaşırtıcı ultra ince tasarım

Ultra ince retro tasarımıyla Reno Serisinin ikonik tasarımını sürdüren Reno7, Günbatımı Turuncusu ve Kozmik Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor. Sektörün ilk fiberglas deri tasarımına sahip Günbatımı Turuncusu rengindeki Oppo Reno7 modeli, canlı bir turuncu renk ve birinci sınıf deri hissiyle geliyor. Telefonun orta çerçevesiyle kusursuz bir şekilde bütünleşen arka kapağın, üstün kalitede bir dokuyla kaplandığı dikkatlerden kaçmıyor. Oppo Glow özelliğine sahip Kozmik Siyah seçeneği de evren gibi sonsuz ve büyüleyici bir görünüm veriyor. Yaklaşık 175 gr olan yeni ultra ince retro tasarımıyla Oppo Reno7, Günbatımı Turuncusu seçeneğinde 7,54 mm, Kozmik Siyah seçeneğindeyse 7,49 mm[1] kalınlığa sahip. Düz kenarlı orta çerçeve tasarımı, akıllı telefona şık ve minimalist bir stil kazandırıyor.

REKLAM

Yenilenmiş donanımla gelen üstün performans

4.500 mAh piliyle Oppo Reno7, 33W SUPERVOOC hızlı şarj ile 61 dakikada %100 şarj olabiliyor ve 5 dakikalık[2] şarjla 100 dakika video oynatabiliyor. Donanımındaki Qualcomm Snapdragon 680 4G Mobil Platform, güç tüketimini dengelerken telefonun performansını hızlandırıyor. Oppo Reno7, 8 GB bellek ve 128 GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Orijinal bellek, Oppo'nun Bellek Genişletme özelliğiyle birlikte kullanıldığında, geçici olarak 2 GB, 3 GB veya 5 GB artırılabiliyor. Bu da akıllı telefonun daha az gecikmeyle, yoğun bellek kullanan birden fazla uygulamayı çalıştırmasını sağlıyor. Oppo Reno7’nin Türkiye satış fiyatı 9 bin 299 TL olarak belirlendi.