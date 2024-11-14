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OPPO'dan batarya ömrünü uzatma ipuçları

OPPO'dan batarya ömrünü uzatma ipuçları

Abdulkadir Önder
16:0114/11/2024, Thursday
G: 14/11/2024, Thursday
Yeni Şafak
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oppo

Çinli mobil teknoloji üreticisi OPPO, kullanıcıların telefonlarının batarya ömrünü uzatmanın püf noktalarını açıkladı.

Çinli teknoloji firması OPPO, kullanıcıların batarya performansını artırmalarına yardımcı olmak için birçok önemli noktaya dikkat çekiyor. Ekran parlaklığı, uyku modu süresi, arka plan uygulamaları, konum servisleri, tüm bildirimlerin açık olması ve akıllı telefonların sayılabilecek birçok özelliği telefon bataryalarının daha uzun süreler kullanımını engelleyebiliyor. Tüm bu teknik özellikler kullanıcıların hayatlarını kolaylaştırırken diğer yandan bataryanın uzun süreler kullanılmasının da önüne geçebiliyor.

OPPO’nun kullanıcılar için belirlediği 10 püf nokta şu şekilde:

1- Ekran Parlaklığı
: Ekran parlaklığını otomatik ayarlama moduna almak veya manuel olarak parlaklığı ayarlamak bataryayı korumanın en etkili yollarından biridir.
2- Uyku Modu:
Telefon kullanılmadığında ekranın daha hızlı kapanması için uyku modu süresi kısaltılabilir.
3- Arka Plan Uygulamaları:
Kullanılmayan uygulamaların arka planda çalışmasını engellemek, bataryanın ömrünü uzatır.
4- Konum Servisleri:
GPS ve konum servislerini yalnızca ihtiyaç duyulduğunda aktif hale getirmek, bataryayı korunmasına yardımcı olur.
5- Bildirimler:
Gereksiz bildirimlerin kapatılması, ekranın daha az açılmasını sağlayarak enerji tasarrufu sağlar.
6- Uygulamalar:
Bataryadan en çok enerji tüketen uygulamaları tespit edip, kullanılmayan uygulamaları kaldırmak, sistem kaynaklarını serbest bırakır ve batarya ömrünü uzatır. OPPO’nun ColorOS 5.0 ve üzeri cihazlarında yer alan Güç tüketim analizi sayesinde ön ve arka plan etkinlik süresi dahil olmak üzere her uygulama için ayrıntılı güç tüketimi bilgileri görülebilir.
7- Uçuş Modu:
İnternet veya telefon görüşmesi yapılmadığı zamanlarda uçuş modunu açmak batarya tasarrufu sağlar.
8- Bataryayı Tamamen Boşaltma:
Bataryayı düzenli olarak tamamen boşaltmaktan kaçınmak, sağlıklı bir batarya ömrü için idealdir. Yüzde 20-80 arası bir şarj aralığında tekrar bataryayı doldurmak önerilir.
9- Sıcaklık:
Telefonu aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda bırakmamaya özen göstermek batarya sağlığını korur.
10- Şarj:
Orijinal ve uyumlu şarj aletlerinin kullanılması, bataryanın sağlığı için son derece önemlidir. Telefonlarda kullanılan şarj özellikleri incelenerek efektif sonuçlar bulunabilir. OPPO telefonlarda yer alan akıllı şarj özelliği bataryanın eskimesini yavaşlatmak için cihazın şarj alışkanlıklarını öğrenir ve şarj etme düzeyini bu alışkanlıklara göre ayarlar. Pil seviyesi yüzde 80’e ulaştığında yüzde 100’e kadar şarj etmeyi kullanmadan kısa bir süre önceye kadar erteleyebilir.

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#şarj
#oppo

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