OPPO'dan batarya ömrünü uzatma ipuçları

6- Uygulamalar:

Bataryadan en çok enerji tüketen uygulamaları tespit edip, kullanılmayan uygulamaları kaldırmak, sistem kaynaklarını serbest bırakır ve batarya ömrünü uzatır. OPPO’nun ColorOS 5.0 ve üzeri cihazlarında yer alan Güç tüketim analizi sayesinde ön ve arka plan etkinlik süresi dahil olmak üzere her uygulama için ayrıntılı güç tüketimi bilgileri görülebilir.